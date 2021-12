Po obisku inšpektorjev na Rogli in Pohorju blokada nekaterih smučarskih kart

Vse veljavne sezonske smučarske vozovnice in smučarske karte brez datuma za smučišče Rogla, ki so bile kupljene v predprodaji ali preko spletne trgovine, bodo od torka začasno blokirane, je smučišče objavilo na Facebooku. Do blokade terminskih kart je zaradi opozoril inšpekcijskega nadzora že prej prišlo na Mariborskem Pohorju in Arehu.

Kot je smučišče na Rogli zapisalo na družbenem omrežju Facebook, je bil 18. decembra na smučišču izveden inšpekcijski nadzor.

»Zapisnik inšpekcijskega nadzora podjetju Unitur nalaga striktno preverjanje PCT pogoja (cepljeni, preboleli, testirani) tudi pri vseh imetnikih sezonskih smučarskih vozovnic in vseh tipih smučarskih vozovnic brez datuma, ki so bile kupljene v predprodaji ali preko spletne trgovine. V nasprotnem primeru bo pristojna inšpekcijska služba izdala nadaljnje ukrepe,« so navedli.

Zato bodo po njihovih besedah od torka vse veljavne sezonske smučarske vozovnice in smučarske vozovnice brez datuma, ki so bile kupljene v predprodaji ali preko spletne trgovine, začasno blokirane. Dodali so, da je za njihovo ponovno aktivacijo treba predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT po veljavnem odloku in osebni dokument.

FOTO: Karel Lipnik/Delo

Ko bo smučišče prejelo veljavno potrdilo o izpolnjevanju enega izmed pogojev PCT, bo smučarsko karto znova aktiviralo.

Kot so še navedli, lahko imetniki kart ustrezna potrdila pošljejo preko spleta ali pa ponovno aktivacijo karte uredijo osebno na upravi podjetja Unitur ali na prodaji smučarskih vozovnic na Rogli.

»Ostali tipi smučarskih vozovnic brez datuma se bodo aktivirali – ob predložitvi zgoraj navedenih potrdil in osebnega dokumenta - na prodaji smučarskih vozovnic na Rogli za tekoči smučarski dan,« so še dodali v zapisu.

Inšpektorji podobno ukrepali tudi na Mariborskem Pohorju in Arehu

Da preverjanje na blagajnah in naključno preverjanje na žičniških napravah nista dovolj, so sredi decembra odločili tudi inšpektorji na Mariborskem Pohorju in Arehu, poroča spletni portal 24ur.com.

FOTO: Tadej Regent/Delo

Kot je pred dnevi navajala spletna stran Maribor Info, je upravljavec vseh žičniških naprav in smučišč na Mariborskem Pohorju in Arehu Marprom po inšpekcijskem nadzoru, ki je bil na smučišču dan prej, začasno zablokiral vse terminske vozovnice, ki omogočajo vstop direktno na naprave. Kot so pojasnili, jih bodo ob predložitvi potrdila o izpolnjevanju pogoja PCT za imetnika odblokirali za čas veljave potrdila.

Ob tem so dodali še, da je nadzor od upravljavca zahteval stalno preverjanje dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT na vseh vstopih na žičniške naprave, kar pa je, kot pravijo v podjetju, »v praksi skorajda neizvedljivo«.