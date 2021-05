Po ocenah dobra petina prebivalcev imela ali ima okužbo

Anketna ocena števila okuženih s koronavirusom v Sloveniji je 463.000, torej dobra petina oziroma 22 odstotkov vseh prebivalcev, kaže anketa Valicona. V raziskavi spremljajo deleže anketirancev, ki poročajo o osebni izkušnji z virusom. Za osnovo ocene števila vseh do sedaj okuženih prebivalcev, so združili podatke treh zaporednih meritev, ki so bili izvedene med 1. aprilom in 2. majem. Presečni dan za oceno je 30. april, velikost vzorca je 1.534.Na anketno vprašanje, kakšna je vaša osebna izkušnja z virusom sars-cov-2, je 13, odstotka vprašanih odgovorilo, da so imeli s testom potrjeno okužbo. 5,3 odstotka jih je odgovorilo, da so povsem prepričani, da so okužbo imeli/imajo, a da se niso testirali, 10,7 odstotka pa meni, da je zelo verjetno, da so že imeli okužbo. Da okužbe verjetno ali zagotovo niso imeli pa je odgovorilo 70,8 odstotka vprašanih.Pri Valiconu so pojasnili, da so za oceno povprečno izmerjenega deleža okuženih v mesecu aprilu upoštevali odstotke prvih treh odgovorov. Ta vsota znaša 23,9 odstotka populacije med 18 in 75 let. Delež so nato utežili z relativno razliko med uradno potrjenim številom okuženih 30. aprila, ter povprečnim številom potrjeno okuženih v istih časovnih točkah, kot je potekalo anketiranje. Podatke so pridobili s spletne strani Covid Sledilnik. Ta delež znaša 4,7 odstotka. Tako so dobili končno oceno deleža okuženih v populaciji med 18 in 75 let in ga pretvorili v število prebivalcev. To število znaša 387.000, z intervalom zaupanja med 352.000 in 422.000 (vse pretvorbe deleža v število prebivalcev zaokrožujemo na 1000).Iz podatkov, ki so na voljo na spletni strani NIJZ, so nato izračunali delež, ki ga med vsemi okuženimi prebivalci predstavljata starostni skupini od 0 do 17 let, ter nad 75 let. Ta delež znaša 16,5 odstotka. Na tej osnovi so prej izračunano število okuženih v starosti med 18 in 75 let pretvorili na celotno populacijo ter dobili končno oceno števila vseh do sedaj okuženih prebivalcev v Sloveniji, stanje na dan 30. april 2021, to je 463.000 prebivalcev, z intervalom zaupanja med 422.000 in 504.000.Glede na podatke o številu smrti, so dobljeno anketno oceno uporabili še za oceno smrtnosti virusa v Sloveniji. Ta je 0.92-odstotna, z intervalom zaupanja med 0,84 in 1 odstotkov. Dodali so, da je pri tej oceni potrebno upoštevati omejitve, ki jih vsebuje število uradno potrjenih smrti prebivalcev z boleznijo covid-19.