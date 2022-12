Po odhodu Bobnarjeve v akcijo Knovs

Po odgovorih predsednika vlade Roberta Goloba na očitke zdaj že nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar je v nadzor na Policijo odšla parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), kar ni presenetljivo glede na to, da so v opoziciji vztrajali, da jih Golob z odgovori ni prepričal.

Janez Žakelj, predsednik Knovs iz vrst NSi, je sporočil, da so preverjali vlogo nekdanjega Drnovškovega svetovalca, zdaj pa podjetnika Miloša Milovića pri varovanju predsednika vlade in ministra za zdravje, predvsem njegov dostop do varovanih oseb in podlago za dostop do varnostnih ocen. Ugotovitve (še) niso znane, a pričakovati je, da bo Golob moral na vprašanja o vlogi Milovića in tudi o njegovih poskusih za zamenjavo nekaterih kadrov v Policiji še odgovarjati.

V Knovs večino sicer zaseda NSi, SDS pa v tej opozicijski komisiji zaradi po njihovo nepravične razdelitve predsedniških mest ne sodeluje.