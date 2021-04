Po odprtju poskočile rezervacije za maj in junij

Kakšen je bil odziv turistično-gostinske zbornice ob delnem odprtju turističnih kapacitet? Zakaj ostajajo večji hoteli po državi zaprti? Kako so priložnost izkoristili manjši hoteli in ponudniki sob oziroma apartmajev? Koliko gostov so imeli v začetku tedna v Portorožu? So bili med njimi tudi tujci?

Na dopust od Prekmurja do Istre

Večji hoteli ostajajo zaprti. FOTO: Delo

Na Gorenjskem upajo na lepše vreme

Po množici obiskovalcev ob minulem sončnem koncu tedna se je v teh dneh turistični utrip slovenske Istre nekoliko umiril. Na to je vplivalo tudi poslabšanje vremena, vendar je odločitev o odprtju turističnih nastanitev, četudi delnem in za zdaj še začasnem, spodbudila rezervacije za maj in junij. Enako opažajo hotelirji in sobodajalci drugod po državi.S sprostitvijo zaščitnih ukrepov proti širjenju epidemije je bila prejšnji teden odpravljena prepoved prehajanja med regijami, ta teden pa je dovoljeno odpreti do 30 sob v turističnih objektih. To pride v poštev predvsem pri manjših hotelirjih in zasebnih sobodajalcih. V turistično-gostinski zbornici so postopno odpiranje turističnih kapacitet pozdravili, a so opozorili, da je bila odločitev o tem sprejeta prepozno, saj se ponudniki niso mogli pravočasno pripraviti. Poudarili so tudi, da v teh razmerah ni mogoče rentabilno poslovati, kar je težava predvsem za večje hotelske družbe. Nekaterim že grozi, da krize ne bodo preživeli.»Naše kapacitete v Radencih in še posebej v Moravskih toplicah, kjer imamo apartmaje in hiške s teraso, so skoraj polne. Gostje so komaj čakali, da pridejo,« pravi, predstavnica družbe Sava Hotels & Resorts. Danes naj bi odprli še dva manjša hotela v Simonovem zalivu v Izoli. »Z večjimi hoteli pa bomo počakali. Histrion na Bernardinu, denimo, ima 276 sob, zato se nam odprtje ne izplača, poleg tega še ni gotovo, kako bo po 2. maju.«»Takoj ko je bil znan datum odprtja, so začeli zvoniti telefoni, sprejemali smo rezervacije za maj in junij,« je dejal, direktor portoroškega hotela Marko. Prve goste pričakujejo že te dni, za konec tedna pa ne sprejemajo več rezervacij, saj so polni. Gostje bodo morali ob prihodu predložiti potrdilo o opravljenem testiranju, cepljenju ali prebolelosti covida-19 ter izpolniti izjavo, da je dokument verodostojen.»Naše apartmaje v Portorožu smo zapolnili, medtem ko se nekateri manjši sobodajalci, ki jih zastopamo, za zdaj še ne odločajo za sprejem gostov,« je pojasnil Grega Simčič Žorž, ki upravlja namestitve Forgotten Garden v piranski občini. »Nekateri bi sicer radi, da jih sprejmemo, čeprav nimajo ustreznih dokazil, češ da se pazijo, vendar nočemo tvegati,« je še omenil.Po besedahiz portoroškega turističnega združenja je bilo v piranski občini na začetku tedna vsega 320 gostov, od tega pet tujih: »Očitno je trenutno obiska le za vzorec, a naj bi se to že proti koncu tedna popravilo.«»Več povpraševanja je za konec tedna, za zdaj pa zaradi vremena nimamo večjega odziva gostov,« je povedala Milena Košnik iz Turističnega društva Bohinj. Podobno je na Bledu, kjer pa imajo več rezervacij za junij. »Poleg domačih gostov in tistih iz sosednjih držav smo dobili klic celo iz Združenih držav Amerike, kar je spodbudno,« pravipredstavnica Turizma Bled.Med hotelskimi nastanitvami je odprt le hotel Bled Rose, ki je že pred sprostitvijo zaščitnih ukrepov proti epidemiji sprejemal poslovne goste. »Po objavi informacije, da se odpirajo turistične namestitve, se je začel val rezervacij, dodatno tudi od poslovnih gostov,« je poudarila direktorica. Gostom so omogočili, da se v hotelu testirajo. Če pa kdo med bivanjem pri njih zboli za covidom-19, mu zagotovijo zdravniško oskrbo: »V naši soseščini sta tako zdravstveni dom kot Diagnostični center Bled, zato smo se z njimi pri tem povezali.«