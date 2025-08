Po službi ne na pijačo, ampak skupaj v virtualni svet

V nadaljevanju preberite:

Milenijcev ne imenujejo zaman posebneži tisočletja. Kar 40 odstotkov slovenskih pripadnikov generacije Y igranje iger uporablja tudi za povezovanje s sodelavci, od teh pa jih 65 odstotkov meni, da igre izboljšujejo dinamiko v ekipi in zmanjšujejo stres. To po mnenju avtorjev raziskave kaže na to, da se meja med prostim časom in službo premika. Za primerjavo: v EU igre igra 63 odstotkov milenijcev na teden, prek njih pa se jih s sodelavci povezuje nekoliko manj kot pri nas – le 34 odstotkov.

Najbolj priljubljeni žanri med našimi milenijci so miselne igre, strelske – pravijo jim streljačine – in športne, najpogosteje pa jih igrajo na mobilnih napravah – kar 70 odstotkov, osebnih računalnikih – 43 odstotkov in s konzolami – skoraj tretjina.