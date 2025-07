Milenijski očetje z otroki preživijo trikrat več časa kot njihovi očetje

Družbene vloge milenijskih staršev so precej drugačne kot v prejšnjih generacijah. Medtem ko so bili v preteklosti očetje pogosto zgolj glavni hranilci v družini, vzgoja in skrb za otroke pa prepuščeni materam, danes številni očetje aktivno sodelujejo pri vzgoji otrok in se tako odmikajo od tradicionalnih družinskih vlog.

Večina milenijskih očetov, ki so sodelovali v neuradni raziskavi Business Insiderja, je dejala, da je težko obdržati dobro razmerje med starševstvom in kariero. Po raziskavi neodvisnega inštituta Pew Research Center iz leta 2017 približno tri četrtine vprašanih meni, da so moški še vedno pod velikim pritiskom, da bi finančno poskrbeli za družino, medtem ko jih polovica pravi, da se spoprijemajo z velikim pritiskom, da bi bili aktivni starši.

Milenijski očetje so za Business Insider dejali, da si gospodinjsko delo in skrb za otroke s partnerko delijo različno, a vseeno poskušajo obdržati ravnovesje. Tisti izmed partnerjev, ki več časa nameni otrokom in gospodinjstvu, običajno prispeva nekoliko manj finančno, in obratno. Kljub temu tovrstna delitev dela glede na izjave vprašanih ni več povezana s spolom, temveč je odvisna od dogovora med partnerjema. Medtem ko je bil leta 1970 v skoraj polovici družin očetov prihodek edini zaslužek, se je do leta 2016 to število prepolovilo.

Generacija Y oziroma milenijci so rojeni med letoma 1980 in 1996 ter so otroci babyboomerjev in starši generacije alfa. So prva generacija, ki je odraščala z internetom, zaznamujejo pa jih tudi motivacija do dela, zanimanje za zdrav življenjski slog in velik delež pripadnikov z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo. Po podatkih nevladne organizacije World Economic Forum milenijci predstavljajo okoli 23 odstotkov svetovnega prebivalstva.

Očetje več časa namenijo tudi gospodinjskim opravilom

Čeprav so milenijci znani kot generacija selfijev, kot enega od največjih izzivov starševstva vidijo vzgojo otrok v digitalni dobi. FOTO: Shutterstock

Število očetov v ZDA, ki ostanejo doma, zato da skrbijo za otroke, se je od leta 1989 povečalo za 20 odstotkov, razkriva raziskava inštituta Pew Research Center iz leta 2016. Prav tako so bolj vključeni v vzgojo otrok kot pred 50 leti: očetje danes z otroki v povprečju preživijo osem ur na teden, kar je trikrat več kot leta 1965.

Povečalo se je tudi število ur, ki jih očetje oziroma partnerji namenijo gospodinjskim opravilom, in sicer s štiri na deset ur na teden. Kljub temu matere še vedno opravljajo večji delež gospodinjskih opravil in namenijo več časa vzgoji otrok. V primerjavi z očeti matere za vzgojo otrok na teden porabijo 14 ur, za gospodinjska opravila pa 18 ur.

Po študiji iz leta 1982 kar 43 odstotkov očetov svojega otroka ni nikoli previlo. Do leta 2000 je to število upadlo na 3 odstotke.

Čeprav milenijski očetje preživljajo več časa z otroki kot njihovi očetje, jih 63 odstotkov meni, da otrokom namenijo premalo časa. Kot glavni razlog so navedli službene obveznosti. Le 39 odstotkov očetov je v raziskavi iz leta 2015 zase dejalo, da so se v vlogi starša odrezali zelo dobro, v primerjavi z 51 odstotki mater.

Milenijci boljši starši kot babyboomerji?

Milenijski starši, tako očetje kot matere, se vse bolj oddaljujejo od načina vzgoje, ki so ga bili deležni sami. Devet od desetih milenijcev je dejalo, da je njihov način vzgoje drugačen od tistega njihovih staršev, več kot 70 odstotkov pa jih meni, da je njihov način boljši, so ugotovili v lanski raziskavi bolnišnice Lurie's Children's Hospital v Chicagu.

Starši danes prav tako namenijo več pozornosti duševnemu zdravju. Velika večina, 98 odstotkov, se o tem pogovarja s svojimi otroki, vseeno pa se jih 20 odstotkov boji, da bi drugi izvedeli, da njihov otrok obiskuje psihoterapijo. Med največje izzive, s katerimi se spoprijemajo milenijski starši, spadajo stres in izgorelost, finančne težave ter vzgoja otrok v digitalni dobi, še ugotavljajo v raziskavi chicaške bolnišnice.