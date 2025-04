Neposredna generacija Z zahteva drugačno obravnavo

»Vsaka generacija ima občutek, da je generacija za njo manj kulturna, manj delovna in manj spoštljiva do starejših ... Ta fenomen ni nov. Zelo pomembno pa je, da se predstavniki vseh generacij skušamo razumeti in sporazumeti ter da razmišljamo o okoliščinah, ki so zaznamovale naše odraščanje in miselnost – to je prvi korak do sprejetja in dobrih medgeneracijskih odnosov v družbi in v poslovnem okolju,« pravi dr. Darija Aleksić, profesorica in raziskovalka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Kaj zaznamuje generacijo Z? Kako se bo v delovnih okoljih povezala z milenijci in generacijo X? In kako bo vse to premešala umetna inteligenca? To je le nekaj vprašanj, na katera je v pogovoru odgovorila članica katedre za menedžment in organizacijo, ki jo raziskovalno zanimajo predvsem vpliv digitalizacije na zaposlenega in delovno okolje, zavzetost, etično vedenje, deloholizem in ustvarjalnost.

»Preveč pogosto se osredotočamo na razlike, premalokrat pa se vprašamo, katere so tiste temeljne vrednote, ki bi jih morali braniti in jih prenašati z generacije na generacijo. Svet se danes zelo hitro spreminja, zato je toliko bolj pomembno, da se kot družba ustavimo in se vprašamo, kam sploh hočemo in v kakšni družbi hočemo živeti,« opozarja sogovornica, ki se poleg tega, da raziskuje novo generacijo, z njo vsakodnevno srečuje tudi v predavalnici.

Generacija Z (rojeni med letoma 1997 in 2010) je prva, ki ne pozna življenja brez interneta. Je to tista glavna razlika, ki jo določa v primerjavi z milenijci (tudi generacija Y, rojeni med letoma 1981 in 1996) in generacijo X (rojeni med letoma 1965 in 1980)? Kaj lahko označimo kot njene prednosti in kaj kot slabosti?

Pripadniki generacije Z nimajo izkušenj, kako je, če moraš, na primer, za informacije, potrebne za pripravo seminarske naloge, iti v knjižnico, prelistati knjige in na roko prepisati ključne podatke, te pa potem še spraviti v smiselno celoto. Navajeni so, da imajo informacije na dosegu roke in da vse potrebno najdejo na spletu v 0,0003 sekunde ter z ukazom kopiraj in prilepi napišejo seminarsko. V zgodnjem otroštvu so se spoznali s pametnim telefonom in družbenimi omrežji. Hkrati pa so jih vzgajali tako imenovani helikopterski starši, ki so bedeli nad njimi – in še danes, ko so odrasli, je tako –, jim nenehno stali ob strani, jih spodbujali za delo v šoli ter prepogosto reševali njihove probleme. Starši so odgovornost za uspeh otroka večinoma prevzeli na lastna ramena. Prejšnje generacije največkrat niso imele takšne podpore, saj filozofija »če moj otrok ne bo uspešen, sem jaz kot starš odgovoren za to« ni bila tako izrazita.

Glede na to, da so bili pripadniki generacije Z deležni velike podpore skozi celoten proces odraščanja in šolanja, ne preseneča, da tudi v terciarnem izobraževanju želijo oziroma zahtevajo drugačno obravnavo. Posledično v delovnem okolju od njih prav tako ne moremo pričakovati, da bodo obrnili ploščo, se popolnoma spremenili in se preprosto podredili sistemu oziroma uveljavljenim pravilom. Celo življenje so poslušali, da so posebni, da zmorejo vse, in to tudi verjamejo. Ker obvladajo moderne tehnologije, delujejo zelo globalno, zanje svet dejansko nima meja. Značilno je še to, da so pogosto zares vešči le tistega, kar jih zanima. Na primer: obvladajo iskanje poceni letalskih kart, ne poznajo pa osnov excela, če jim to ni v interesu. Toda ko se pojavi interes, se lahko zelo hitro naučijo stvari.

So pa zelo kreativni, pogosto slišimo, da so gonilna sila inovacij, ker imajo drugačen pogled na svet. Zelo so tudi družbeno angažirani. Veliko jim pomeni, da ima njihovo delo pozitiven učinek na širšo družbo, in načeloma ne bodo, vsaj ne dolgo, opravljali dela, ki je v nasprotju z njihovimi vrednotami, kar je zagotovo hvalevredno. Zelo se zavedajo nekaterih ključnih globalnih problemov, od podnebnih sprememb do neenakopravnosti. In imajo pogum, kot večina mladih v vseh generacijah, da se aktivno borijo za rešitve.

Ko govorimo o slabostih te generacije, se je treba zavedati, da navadno izhajamo iz sebe, s svoje perspektive. Vsaka generacija ima neko svoje generalno prepričanje o tem, kaj je prav in kaj ne, in morebitno odstopanje od tega prepričanja običajno razumemo kot slabost. Pogosto jim očitamo, da so v delovnem okolju včasih premalo motivirani. Vzrok za to lahko tiči v podpori staršev, saj raziskave kažejo, da pripadniki te generacije živijo bistveno dlje doma, kot so živele prejšnje generacije. Starši jim torej omogočajo varno okolje, da si lahko vzamejo čas in poiščejo svoj smisel, kar seveda vpliva na motivacijo pri delu, ki ga ne vidijo kot pomembnega. Zdi se tudi, da so preveč občutljivi.

Najbolj pa prejšnje generacije verjetno zbode to, da so zelo neposredni. Kar mislijo, povedo na glas. Prejšnje generacije so bile drugače naučene in so svoje mnenje, predvsem negativno, pogosto zadržale zase.

Generacija Z velja za kreativno, hkrati pa manj motivirano in bolj neposredno v komunikaciji. FOTO: Shutterstock

Kako jih torej motivirati, ker seveda v življenju ne moremo delati samo tistega, kar nas zanima?

Iz profesorskih izkušenj lahko rečem, da je z njimi treba razviti osebni odnos. Njim se ideja, da je ena rešitev primerna za vse, ne zdi sprejemljiva, ampak si želijo personalizirane obravnave. V poslovnem okolju si prav tako želijo mentorski odnos, torej ne avtoritativnega ukazovanja, temveč sodelovanje z nadrejenimi. Tudi sami pogosto rečejo, da so lahko vrhunski, če pritisnemo na prave gumbe, in res je tako.

Kako ste se na fakulteti prilagodili drugačnosti novih generacij, drugačnemu tempu življenja? V zadnjem obdobju je verjetno izzivov še več zaradi pojava generativne umetne inteligence (UI)?

Nove generacije in nove tehnologije nas vsekakor silijo k spremembam. Naš namen je, da študente opremimo s potrebnim znanjem za uspešno in učinkovito delovanje v delovnem okolju. Ker pripadniki te generacije delujejo, se učijo in razmišljajo drugače, moramo nenehno razmišljati o novih metodah poučevanja, s katerimi bi dosegli svoj namen. Ta generacija ne spoštuje avtoritete na način, kot smo jo mi. Mi denimo nismo dvomili o znanju profesorja, jasno je bilo, da lahko kakovostno znanje dobimo le na fakultetah, danes pa se lahko o najrazličnejših vsebinah informiramo povsod. In to še bistveno hitreje.

Tukaj pa moram nujno opozoriti na razliko med informacijami, to je surovimi dejstvi in podatki, in znanjem, to je obdelano in razumljeno informacijo. V predavalnici se študenti pogosto pritožujejo, češ, zakaj morajo znati določene formule na pamet, saj jih lahko v vsakem trenutku najdejo na spletu. Odgovorim jim z vprašanjem: ali bi želeli, da jih zdravi bodoči zdravnik, ki se zdaj s svojimi profesorji pregovarja, zakaj se mora na pamet naučiti, kje je določena arterija. Njihov odgovor zelo plastično prikaže direktnost te generacije, in sicer mi rečejo, zato pa mi nismo na medicini. Bistvo mojega vprašanja pa je, da nam informacije in podatki v ključnih trenutkih, ko moramo na hitro sprejeti odločitev, nič ne pomagajo, če jih ne razumemo oziroma jih ne znamo pravilno interpretirati.

Zaradi UI smo na naši fakulteti že sprejeli spremembo pravilnika, ki se nanaša predvsem na pripravo zaključnih del. Zavedamo se, da se je s pojavom chatgptja proces priprave, na primer, magistrskega dela nekoliko spremenil. Ta nam lahko zelo pomaga pri pripravi teoretičnega dela, zato smo morali premisliti, kako, ob upoštevanju novih digitalnih rešitev, spodbuditi k razmišljanju, znanstvenemu pristopu k preučevanju problemov ter interpretaciji pridobljenih rezultatov. Poglobljeno razmišljanje je danes, v času, ko je hitrost idealizirana veščina, še toliko bolj pomembno.

Vsekakor pa se verjetno vsi, ki delujemo na fakultetah, zadnje čase sprašujemo, kakšna bo naša vloga v prihodnje. Menim, da moramo na fakultetah dajati zelo velik poudarek mreženju, vzpostavljanju osebnih stikov, saj je to zagotovo nekaj, česar nam UI ne more zagotoviti. Za uspešno delovanje v poslovnem svetu pa moramo znati komunicirati, se povezovati in sodelovati. Druženje je nujno tudi za trajnosten razvoj družbe, saj smo ljudje še vedno družbena bitja, čeprav se zdi, da postajamo čedalje večji egoisti. Z vidika razvoja družbe je to zelo nevarno. In to velja za predstavnike vseh generacij.

Omenili ste, da so predstavniki generacije Z zelo inovativni in kreativni. Se bodo morda zato najbolje znašli v visokotehnoloških ali znanstvenoraziskovalnih poklicih?

Generalni problem, ki ga vidim, pa to ni značilno samo za mlajše generacije, ampak je verjetno posledica hitrega tempa modernega sveta, je pomanjkanje globine. Generacija Z je navajena na instantne rešitve, njihov čas pozornosti je nekaj sekund, znanstvenoraziskovalni poklici pa zahtevajo poglobljene premisleke, vztrajnost in leta raziskovanja. V tem procesu so lahko hitro razočarani, se začnejo dolgočasiti in izgubijo interes. Seveda tega ne moremo generalizirati, saj obstajajo razlike med posamezniki, pa tudi med vedami. Sama bolje poznam družboslovne vede in tukaj se pogosto srečujemo z izzivom »Google strokovnjakov«. Glede na to, da se ukvarjamo s preučevanjem človeka v družbi, ljudje zelo hitro dobijo občutek, da poznajo problematiko in da lahko prispevajo k njenemu reševanju, ne da bi se ozirali na znanost in znanstvene ugotovitve.

Na vseh področjih se je treba vrniti k poglobljenemu pristopu pri preučevanju aktualnih pojavov. V znanosti se res ne smemo zadovoljiti z instantnimi rešitvami, ki so posledica naše obsedenosti s hitrostjo in želje po nenehnem občutku, da smo neko zadevo na seznamu odkljukali. Hkrati se mi zdi ključno, da se pri vsem, kar počnemo, nenehno sprašujemo, zakaj to počnemo, katere vrednote moramo pri tem upoštevati in ali bo rezultat skladen vsaj z minimalnimi etičnimi standardi. Svet se danes zelo hitro spreminja, zato je toliko bolj pomembno, da se kot družba ustavimo in se vprašamo, kam sploh hočemo, kakšno družbo hočemo, katere vrednote so pomembne.

Veliko delate tudi s podjetji. V nekaterih imajo odpor do pripadnikov generacije Z. Kaj jim svetujete?

Zavedati se je treba, da je odpor posledica neskladja med našim in sogovornikovim pogledom na neko stvar. V podjetjih pogosto pravijo, da jih pripadniki generacije Z presenetijo z neposredno komunikacijo. Če je bilo nam na zaposlitvenem intervjuju težko odgovoriti na vprašanje, s kakšno plačo bi bili zadovoljni, da ne bi rekli preveč in jim s tem dali občutek, da se preveč cenimo, pripadniki generacije Z brez težav naštejejo vse svoje zahteve. Prejšnje generacije so bile večinoma prepričane, da je napredovanje posledica trdega dela, zato so zavihale rokave. Nove generacije pa želijo že takoj na začetku natančno poznati karierne možnosti.

Tri četrtine vodij, ki so bili vključeni v raziskavo, opravljeno na ameriškem trgu, meni, da je z generacijo Z težje delati. Talentirani mladi imajo danes veliko možnosti, med katerimi lahko izbirajo, in tega se zelo dobro zavedajo. Statistika kaže, da pripadniki generacije Z tri do štirikrat hitreje zamenjajo službo kot milenijci, ki so bili znani po tem, da menjajo službe. In to je zelo boleča statistika z vidika podjetij, ki vlagajo svoje omejene vire – časa in denarja – v razvoj zaposlenega, ki nato podjetje zapusti po nekaj letih.

Zavedati se je treba, da generacija Z pri iskanju službe ni omejena le na Slovenijo. Pogosto vidimo primere, ko si naši najboljši študenti želijo delati v tujini in se na koncu tam tudi zaposlijo.

To je generacija, ki namenja veliko pozornosti temu, ali njihovo delo pozitivno vpliva na njihovo življenje. Pri razumevanju generacije Z in iskanju rešitev za uspešno sodelovanje z njo pa je ključno, da se zavedamo, da rezultati raziskav, opravljenih na ameriškem trgu, niso nujno prenosljivi v naše okolje. Naša mladina ima vseeno nekoliko drugačne vrednote in lastnosti, ki bistveno vplivajo na njeno vedenje v poslovnem okolju.

Ključno je, da izkoristimo ta trenutek in da starejše generacije na nove generacije prenesemo naš način razmišljanja, pravi sogovornica. FOTO: Jože Suhadolnik

Kakšne pa so njihove vrednote – tradicionalno so v Sloveniji to lastna hiša, dober avto in družina?

Današnje generacije si prav tako želijo finančno stabilnost, hišo, tudi družino, vendar je način, kako in kdaj bodo to dosegle, manj določen kot v preteklosti. Veliko služb danes omogoča drugačen slog življenja in drugačen tip zaslužka, na primer vplivništvo ali pa kriptovalute.

Pri tem vprašanju je zanimiv predvsem tisti del generacije, ki si ne želi lastnega stanovanja, otrok. V preteklosti so bili samski mladi brez otrok pogosto stigmatizirani, te generacije pa vztrajajo pri svojih idejah in se ne pustijo uokvirjati v nekatere pretekle norme. Ta pogum vsekakor kaže pohvaliti.

Kako zgraditi odnose med različnimi generacijami v delovnih okoljih?

Tukaj se vedno znova pojavi dilema, kdo se mora komu prilagajati. Ključna je odprta komunikacija. Ta generacija nas sili, da se sprašujemo, zakaj nekaj počnemo. Ali je res nujno, da ima nekdo »sive lase«, da lahko zaseda vodstvene položaje, ali je bolj smiselno določiti veščine, znanja in lastnosti, ki so potrebne za tovrstne položaje? Mladi se danes pogosto brez zadržkov uprejo, ko jim nadrejeni naloži najbolj zoprna opravila v podjetju, ob tem pa doda spremni stavek »tudi jaz sem moral to delati, ko sem prišel v podjetje«. In seveda nas ta upor razjezi, a hkrati se je treba vprašati, zakaj. Nas jezi, ker so se uprli in posledično ne bodo opravili nujno potrebnega dela z vidika podjetja in njihovega kariernega razvoja, ali nas razjezi to, da mi nismo imeli poguma, da bi pred leti naredili enako?

Veliko bo treba delati na odnosih. Naloga delodajalca je poskrbeti, da so zaposleni zadovoljni, ne zato, da bi ugodili zaposlenim, ampak zato, ker so zadovoljni zaposleni bolj produktivni, bolj učinkoviti.

Treba bo delati tudi na kulturi vključenosti. Od novih zaposlenih se pogosto pričakuje, da bodo sami od sebe prevzeli kulturo podjetja, sicer bodo izključeni. Bolje bi bilo, da ustvarimo vključujočo kulturo, kjer vsi zaposleni dodajajo košček v mozaik in kjer ima vsak priložnost, da da najboljši del sebe.

Zdaj imamo v Evropi (in svetu) odlično priložnost: na delovnih mestih so pripadniki vsaj treh zelo različnih generacij. Trenutno še ne vemo, kako zelo drugačna bo generacija alfa, saj je še ni na trgu dela. Pripadniki teh generacij se lahko vrhunsko dopolnjujejo: mladi lahko starejšim predstavijo vse prednosti novih tehnologij, starejši pa mlade naučijo drugačnega, preudarnejšega načina razmišljanja, ki ga mladi skorajda niso razvili, ker niso živeli v »počasnejših« časih. Zavedati se je treba, da smo si predstavniki vseh generacij vseeno bolj podobni kot različni in da so nekatere norme skupne vsem nam: vsi si želimo uspeha v službi, spoštovanja, jasnih pravil in komunikacije. Čeprav se način, kako manifestiramo te vrednote, morda razlikuje, so to zagotovo skupne točke, ki nas vežejo.

Zelo je pomembno, da podjetja vprašajo, kam želijo iti in katere so ključne vrednote, ki jim je na tej poti nujno treba slediti. To je pravzaprav naloga celotne družbe, da razmislimo, kaj so tiste ključne stvari, ki jih moramo nujno obvarovati ne glede na to, da se časi in okolje, v katerem delujejo, tako hitro spreminjajo.

Kako se bodo spremenile oblike dela? Na tiktoku je denimo kopica posnetkov predstavnikov generacije Z, ki tarnajo nad osemurnim delovnikom med 9. in 17. uro.

Razumem, zakaj vsaj deloma vztrajamo pri tem, da imamo fiksno določen delovni čas, saj so vse alternative zelo kompleksne. Zavedati pa se je treba, da je osredotočanje zgolj na prisotnost na delovnem mestu in štetje ur z vidika produktivnosti v nekaterih poklicih lahko nesmiselno. Če je nekdo opravil svoje delovne obveznosti, pa mora sedeti na delovnem mestu še dve uri, da bo tam skupno osem ur, je to lahko zelo kontraproduktivno. Najslabše je, če človeka za njegovo produktivnost »nagradimo« z dodatnim delom. Ljudje smo racionalna bitja, lahko se prilagodimo, da začnemo delati počasneje, začnemo delati slabo, ali pa doživimo izgorelost. Zato ne preseneča, da se čedalje več govori o 36-urnem delavniku. Nekatere države, na primer Belgija, Nizozemska, Islandija, že preučujejo posledice 36-urnega delavnika in rezultati kažejo, da zaposleni niso nič manj učinkoviti. Ena alternativa je zagotovo plačevanje po rezultatih, vendar ima tudi to svoje omejitve, denimo, kaj narediti v primeru, da je treba na rezultate čakati dlje časa. Tovrsten model bi lahko dajal še večji poudarek na hitrost brez upoštevanja kakovosti, da bi hitreje prišli do plačila, česar pa si ne želimo.

Tudi nomadsko delo bi utegnilo biti za predstavnike generacije Z zelo privlačno. Ta oblika dela je bila v nekaterih panogah uveljavljena že bistveno pred pandemijo. Številni IT-strokovnjaki radi potujejo naokoli, živijo v hiški ob morju, kjer lahko v prostem času surfajo, vmes pa opravijo svoje delo. Pritisk na še večjo fleksibilnost dela bo zagotovo vse večji, saj si nove generacije želijo boljše ravnovesje med zasebnim in službenim življenjem.

Zagotovo pa velja, da vse bolj sproščene oblike dela zahtevajo odgovorne ljudi, zavezane k temu, da bo delo opravljeno na najboljši možen način.

Kako pojav umetne inteligence vpliva na odnose, motiviranost, samo delo v podjetjih?

Na prvi pogled bi lahko rekli, da UI povzroča še večje neskladje med predstavniki različnih generacij. Po drugi strani pa imamo, kot omenjeno, vrhunsko priložnost za izmenjavo znanja. UI je lahko v veliko pomoč tistim, ki v njej vidijo pomočnika, vsekakor pa se ne smemo preveč naslanjati nanjo in moramo vedno vse rezultate tudi kritično ovrednotiti. Tisti, ki smo del življenja preživeli brez interneta, smo zelo vešči v tem, da rešitve, generirane z UI, znamo umestiti v kontekst. Zato se mi zdi ključno, da izkoristimo ta trenutek in da starejše generacije na nove generacije prenesemo naš način razmišljanja. UI bo zagotovo spreminjala delovna mesta, zato se moramo predstavniki vseh generacij spraševati, kakšno vlogo bomo igrali v delovnem okolju in kakšna bo naša dodana vrednost, dokler se ne bomo upokojili. Tovrstni razmisleki so nujni.

Pred velikimi nalogami smo kot družba, svoje bodo morali opraviti starši, šole, fakultete.

Vsekakor. Marsikaj se začne pri vzgoji, in tu smo šli od zelo stroge vzgoje k permisivni, zdaj pa se promovira sočutna vzgoja. Menim, da je treba otroke že zelo zgodaj začeti učiti samostojnega reševanja problemov ter poudarjati pomen sodelovanja in sobivanja. Občutek imam, da sta se egoizem in apatičnost predolgo kot virus širila po družbi. Pri vseh stvareh danes večina pogosto izhaja iz sebe. Primer, dobimo v branje nov pravilnik, predlog spremembe zakona in podobno in najprej se vprašamo, ali se nas to direktno tiče. Če je odgovor ne, se pogosto s tem ne ukvarjamo več, saj nimamo časa. To zagotovo ni dobro. Treba je skrbeti zase, a ob zavedanju, da smo del večjega družbenega sistema, ki pomembno vpliva na kakovost našega življenja.

Svojo vlogo bodo morale odigrati tudi izobraževalne institucije. Treba bo ponovno preučiti njihovo vlogo in nalogo ter jim dati kredibilnost. Zavedati se je treba, da je učenje nujno za razvoj posameznika in družbe. Podobno kot mišica z vadbo tudi možgani z učenjem in reševanjem problemov postajajo »močnejši« v smislu funkcionalnosti. Da bomo uspešno reševali nenehne izzive, pa vsekakor potrebujemo posameznike s funkcionalnimi možgani, ki znajo učinkovito komunicirati in imajo občutek za sočloveka.