Država v boj z epidemijo tudi s promocijo cepljenju

9.47 Promocija cepljenja usmerjena v ciljne skupine

9.10 Polovica dijakov prvih treh letnikov nazaj v šolo

Po dolgem predahu se v šolo vračajo nekateri dijaki srednjih šol. FOTO: Blaž Samec/Delo

8.49 Nasilni protesti zaradi epidemiloških ukrepov

Več tisoč ljudi je včeraj v Avstriji protestiralo zaradi ukrepov vlade v boju proti širjenju virusa. FOTO: Alex Halada/AFP

7.30 Strežba z določenimi ukrepi

Promocijo cepljenja pripravljajo ministrstvo za zdravje, vladni urad za komuniciranje (Ukom) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je vlada navedla v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca SD. Potekala bo skladno z nacionalno strategijo cepljenja, na izvedbeno časovnico pa bosta pomembno vplivala dobava cepiv in odziv različnih javnosti na cepljenje.V kratkem bodo vzpostavili samostojno spletno stran o cepljenju, obeta pa se tudi kampanja na družbenih omrežjih #CepimoSe.Za posamezne ciljne skupine bodo oblikovani vsebinsko usmerjeni promocijski materiali, kot so letaki, plakati, zloženke in druga promocijska gradiva. V skupinah bodo opredelili mnenjske voditelje oziroma ambasadorje cepljenja, ki bodo svoje pojavljanje v javnosti poskusili izkoristiti za promocijo cepljenja, s svojim zgledom pa posredovali pomembno sporočilo, da zaupajo v varnost in učinkovitost cepiva ter cepljenje kot javnozdravstveni ukrep.Načrtujejo pripravo promocijskih vsebin za različne medije in zakup medijskega prostora za usmerjeno komuniciranje z različnimi ciljnimi javnostmi.»Pri promociji cepljenja in večanju precepljenosti bodo imeli pomembno vlogo tudi mediji, nacionalni, regionalni in lokalni,« so navedli. Z namenom spodbujanja zavezanosti k odgovornemu poročanju o cepljenju so že potekali neformalni pogovori s posameznimi redakcijami Radiotelevizije Slovenija, načrtujejo pa tudi organizacijo pogovorov novinarjev in urednikov s strokovnjaki, redne briefinge, sodelovanje v oddajah za različne ciljne javnosti, intervjuje in predloge medijskih objav.Pri tem na vladi prepoznavajo ugled in vpliv regionalnih medijev v lokalnem okolju, zaradi katerega lahko predstavljajo pomemben komunikacijski kanal za promocijo cepljenja. Z njimi je zato predvideno poglobljeno sodelovanje. Neformalni pogovori z regionalnimi radijskimi postajami že potekajo, načrtujejo pa tudi sporočila za medije z regionalno specifičnimi podatki, intervjuje s strokovnjaki iz regije ter organizacijo lokalnih debat s predstavniki območnih enot NIJZ in zdravniki lokalnih zdravstvenih domov, napovedujejo na vladi.Intenzivna kampanja bo pod ključnikom #CepimoSe potekala tudi prek družbenih omrežij, kjer je kot pomemben del kampanje načrtovano tudi aktivno pristopanje k upravljanju napačnih informacij, dezinformacij, mitov in teorij zarote, povezanih s covidom-19 in cepljenjem proti covidu-19, ki v javni diskurz vnašajo številne neutemeljene dvome in pomisleke glede cepljenjaV ponedeljek bo pouk v šoli stekel še za dijake prvih treh letnikov srednjih šol, ki so se od doma izobraževali od zaprtja šol sredi oktobra. Začeli bodo tudi prednostno cepljenje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, najprej za zaposlene, starejše od 50 let.Pouk za dijake bo v ponedeljek stekel po modelu C, kar pomeni, da se bodo dijaki polovice oddelkov en teden izobraževali doma, druge polovice pa v šoli, naslednji teden pa se bodo zamenjali. Za dijake četrtih letnikov in nižjega poklicnega izobraževanja, ki so v šole odšli pred nekaj tedni, se v ponedeljek ne spreminja nič in se bodo še naprej vsi izobraževali v šoli.Po besedah predsednice Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenijeso imeli te dni največ dela ravnatelji in njihovi pomočniki, ki so morali izvajanje pouka prilagoditi tako, da bo mogoče izvajati model C, in o tem, kateri oddelki bodo prvi teden ostali doma, obvestiti dijake.Kljub temu je Al-Mansourjeva zagotovila, da bodo srednje šole v ponedeljek pripravljene. Za vračanje vseh vseh dijakov je bil sicer skrajni čas, saj je dolgotrajno šolanje na daljavo pri njih pustilo določene posledice, pravi.Po priporočilih, ki jih je šolam že pred časom poslal Zavod RS za šolstvo, bodo v srednjih šolah po besedah Al-Mansourjeve prvih 14 dni pri pouku zgolj ponavljali snov, da lahko učitelj ugotovi, koliko znanja so dijaki osvojili na daljavo. V kolikor bodo ugotovili manko, pa bodo skušali to nadoknaditi, tudi z dodatnimi urami, kjer bo to potrebno.Po ta teden spremenjenem odloku bodo morali vsi dijaki in zaposleni v srednjih šolah ves čas nositi zaščitne maske, prav tako zaposleni in učenci osnovnih šol od vključno 6. razreda naprej. Za slednje do zdaj maske niso bile obvezne, ko so bili v matičnih učilnicah. Nošenje mask je po besedah ministrice za izobraževanjeukrep, ki v danih razmerah vsem skupaj zagotavlja, da se bomo lahko šolali v šolah. Še naprej je določeno tedensko testiranje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih.Policija na Dunaju je po včerajšnjih množičnih protestih prijela več ljudi, ki niso upoštevali protiepidemioloških ukrepov in ki so bili nasilni. Na protestih proti ukrepom, ki so bili v državi sprejeti zaradi epidemije novega koronavirusa, se je sicer po vsej prestolnici zbralo več tisoč ljudi.Že popoldne je bilo napeto v središču mesta, proti večeru pa so se strasti razvnele predvsem na območju ob Donavi. Številni protestniki so bili brez mask in niso upoštevali medsebojne razdalje. Policija je shod na koncu razgnala, mnoge kršitelje protiepidemioloških ukrepov pa popisala.Med bolj glasnimi so bili protesti, ki so jih organizirali desničarski svobodnjaki (FPÖ) in so bili uperjeni predvsem proti vladi Sebastiana Kurza. Med udeleženci so bili tudi skrajni desničarji in različni zagovorniki teorij zarot.Na območju Pratra je prišlo je tudi do spopadov z levičarskimi protiprotestniki. Policija je morala ob posredovanju pri najmanj enem tovrstnih incidentov posredovati tudi s solzivcem. Policija je sicer opozorila, da so bili protestniki zelo agresivni, položaj pa je bil predvsem zvečer ob Donaukanalu zelo napet.V zadnjem času so tovrstni protesti že vse bolj pogosti in množični, saj ljudem omejevalni ukrepi zaradi covida-19 že močno presedajo. Vlada sicer napoveduje dodatno sproščanje, če se bo število okužb znižalo. Morda se bodo konec marca že začeli odpirati gostinski lokali.Vendar pa za zdaj epidemiološka slika še ni rožnata, prej nasprotno. V zadnjih tednih se število novih okužb znova povečuje. Samo v soboto so znova našteli več kot 2500 novih primerov okužbe.Kot je znano, bo od jutri v posavski in jugovzhodni statistični regiji dovoljeno izvajanje gostinskih storitev na terasah in vrtovih lokalov. Strežba na terasah bo dovoljena med 6. in 19. uro.Na pijačo ali obrok v posavsko in jugovzhodno regijo bodo lahko potovali vsi prebivalci Slovenije z izjemo obalno-kraške regije, ki ostaja obarvana rdeče. Med oranžno in rumeno obarvanimi regijami pa prehajanje ni omejeno.Zaposleni v gostinskih lokalih in gostje bodo morali ves čas nositi maske, razen ko bodo sedeli pri mizi. Zaposleni se bodo tudi morali enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom - izjeme veljajo za tiste, ki so cepljeni ali so bolezen preboleli in imajo ustrezno zdravniško potrdilo.Obvezno bo razkuževanje rok ob vstopu in izstopu na teraso ali vrt ter razkuževanje miz pred menjavo gostov za njimi. Vstop v gostinski lokal bo dovoljen le v primeru uporabe toaletnih prostorov.