Podpisali zavezo za tretjo medicinsko fakulteto

»Sprejeli smo odgovornost, da do študijskega leta 2027/28 vpišemo prvo generacijo študentov medicine na naši univerzi,« je napovedala rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar, ki je danes v Kopru s predsednikom vlade Robertom Golobom podpisala pismo o nameri za ustanovitev tretje medicinske fakultete v Sloveniji.

»Na naši univerzi smo se v zadnjih letih vpeli v globalni univerzitetni prostor, smo člani evropske univerzitetne mreže Transform4Europe, imamo številne partnerje, ki nam bodo pomagali pri zasnovi študijskih programov,« je rektorica odgovorila na vprašanje, kako se bodo lotevali izzivov, tudi kadrovskih. O prevladujoči skepsi v strokovnih krogih glede zmožnosti zagotavljanja kakovostnega programa, ki bi bil primerljiv z ljubljansko in mariborsko medicinsko fakulteto, pa je dejala, da dvomi lahko obstajajo, a so na primeru ustanovitve raziskovalnega inštituta Innorenew, ki se ukvarja s preučevanjem lesa, dokazali, da zmorejo, česar se lotijo.

»Ko so leta 2013 naši predstavniki prišli na resorno ministrstvo, nam nihče ni verjel, da nam bo uspelo, danes, 11 let pozneje, Innorenew zaposluje več kot 60 strokovnjakov iz gradbenega ekosistema in zaradi tega javne univerze nimajo nič manj svojih zaposlenih. Postali smo tako uspešni, da nam je evropska komisija priznala odličnost na tem področju in podelila vodenje vzpostavitve akademije novega evropskega Bauhausa. To je dokaz, da ko se česa lotimo, to storimo z vso odgovornostjo. Enako bo pri programu medicine,« je zatrdila. »Čaka pa nas veliko izzivov, trdega dela, polen pod nogami, a tega se ne bojimo,« je dodala in se zahvalila podpori lokalni skupnosti.

Univerza se je zavezala, da bo zaprosila za akreditacijo magistrskega študija medicine, vlada pa bo tedaj v okviru naložbe v novo stavbo fakultete za vede o zdravju zagotovila dodatna sredstva. FOTO: Nataša Čepar/Delo

S podpisom pisma o nameri se je univerza zavezala, da bo do aprila 2025 na nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu posredovala vlogo za akreditacijo magistrskega študija medicine, vlada pa bo tedaj v okviru naložbe v novo stavbo fakultete za vede o zdravju zagotovila dodatna sredstva za opremo za izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja medicine.

Premier najbolj računa na Univerzo na Primorskem

»Vzdušje je tukaj tipično primorsko. Verjamem, da bo tudi medicina mogoče bolj prijazna, v primerjavi s tem, kar spremljamo po Sloveniji. A šalo na stran, zdravstvo je prva prioriteta te vlade, to bom stalno ponavljal,« je ob tem povedal predsednik vlade Robert Golob. Po njegovih besedah gre za pomemben razvojni prispevek, ki dokazuje, kako pomembno je bilo pred dobrimi dvajsetimi leti ustanoviti Univerzo na Primorskem. »Ta je malo drugačna od tega, kar vidimo v Ljubljani in Mariboru, bolj je povezana z lokalno skupnostjo, toliko bolj trdna, zato se lahko razvija bolj sonaravno in inovativno.«

Kot je poudaril, bo študij medicine uvrščen na novo fakulteto za vede o zdravju, ki je že bila načrtovana. »Niso najprej čakali na denar in potem razmišljali, kako ga porabiti, ampak so najprej realizirali en projekt in ga nadgradili s tistim, kar v Sloveniji zdaj najbolj potrebujemo,« je poudaril. »Trudili smo se, da bi povečali število vpisnih mest, investicija se začenja v Ljubljani, zagotovljen je denar, da bi se podobno lahko zgodilo tudi v Mariboru, ampak verjamem, da se bo največji napredek zgodil tukaj, na Univerzi na Primorskem,« je še dejal premier.

V načrtu 100 vpisnih mest

»Kot veste, zdravnikov v zdravstvenem sistemu primanjkuje, to dokazujejo tudi številke, saj imamo 3,3 zdravnika na 1000 prebivalcev, kar je veliko manj kot je povprečje v EU ali OECD. Ena od prioritet mojega mandata je povečanje dostopnosti zdravstva in eden od načinov je zagotavljanje kadra,« je komentirala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ki se zaradi tega veseli študijskega leta 2027/28, ko bo prvi vpis na novo medicinsko fakulteto. V načrtu je 100 vpisnih mest. Kot je povedala, bodo profesorji prihajali iz lokalnega okolja, kjer je poleg izolske splošne bolnišnice tudi Ortopedska bolnišnica Valdoltra.

Verjamem, da imamo v Sloveniji postavljene standarde kakovosti študija, kot imamo standarde v zdravstvu, tako da popolnoma zaupam Univerzi na Primorskem,« je odgovorila na pomisleke glede zmožnosti zagotavljanja primerljive ravni študija kot na ljubljanski in mariborski medicinski fakulteti. O tem, da bi izolska bolnišnica postala klinični center, pa je dejala, da za zdaj o tem ne razmišljajo.