Poginuli delfin v slovenskem morju je bil ustreljen

Obdukcija poginulega delfina, ki so ga raziskovalci slovenskega društva za morske sesalce Morigenos našli konec junija pred Strunjanom, je pokazala, da je bil ustreljen. Ker so delfini v Sloveniji in Evropi strogo zavarovana vrsta, gre za kaznivo dejanje, zaradi česar so v društvu primer prijavili tudi policiji.

Kot so spomnili v društvu, je njihova raziskovalna ekipa konec junija pred Strunjanom našla poginulega samca velike pliskavke, ki je stalno prisotna vrsta v severnem Jadranu in posledično tudi v slovenskem morju. Po opravljenem prvem zunanjem pregledu živali na terenu so zaznali, da je truplo delfina že precej razpadlo, zato niso mogli ugotoviti, ali gre za enega od identificiranih delfinov, ki jih društvo spremlja v severnem Jadranu.

V skladu z uveljavljeno prakso so po navedbah društva na Nacionalnem veterinarskem inštitutu Veterinarske fakultete v Ljubljani naslednji dan opravili temeljito obdukcijo trupla, pri tem pa odvzeli tudi vzorce za dodatne diagnostične preiskave. »Po vseh opravljenih analizah so rezultati obdukcije pokazali, da je bil delfin ustreljen,« so poudarili.

Kot je izjavil predsednik društva Tilen Genov, je to prvi pri nas ugotovljen primer ustreljenega delfina v sodobnih časih. »Naši kolegi na Hrvaškem so takšnih primerov imeli že več, pri nas pa se je to zgodilo prvič,« je dejal.

Po besedah Tomislava Pallerja z Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki je vodil obdukcijo, je bila žival ustreljena v levi stranski predel prsi. »Po vstopu v telo je izstrelek prebil levo prsno steno in obe pljučni krili ter skozi desno prsno steno izstopil iz telesa. Od vitalnih organov je poškodoval pljuča, zato je najverjetneje, da je žival poginila za posledicami motenj v dihanju. Odgovor na vprašanje, s kakšnim strelnim orožjem je bila ustreljena, bi prepustil strokovnjakom za orožje. Na mestu strelnih ran smo namreč našli delce izstrelka, ki smo jih zavarovali za potrebe balistične preiskave,« je razložil.

Ker so delfini v Sloveniji in drugod v Evropi strogo zavarovana vrsta, je to kaznivo dejanje, so opozorili v društvu. Primer so prijavili tudi policiji. »Razpadlost trupla kaže na to, da je bila žival v trenutku najdbe mrtva že vsaj več dni, zato ni znano, kje je bila ustreljena. Glede na to, da si Tržaški zaliv delijo Slovenija, Italija in Hrvaška, se je kaznivo dejanje lahko zgodilo tudi zunaj Slovenije,« so pojasnili.

Pri tem so opozorili, da so delfini in drugi veliki morski plenilci pomemben člen morskih ekosistemov, ki pomaga zagotavljati ravnovesje v morskih prehranskih spletih. Njihovo varstvo ima zato širši pomen pri dolgoročnem ohranjanju zdravega morja, kar je pomembno tudi za ljudi.