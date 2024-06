Boromejci so si na jezeru pričarali raj

V članku preberite:

Milano sodi med tista mesta, ki ponujajo preveč za enkraten obisk. Kjerkoli na njegovem obrobju se človek usede na metro, že se znajde v središču prestolnice Lombardije in vsem, kar ponuja radovednim. Najbolj osupljiv pogled se obiskovalcu ponudi v trenutku, ko iz podzemnih hodnikov stopi na Piazzo del Duomo in pred seboj zagleda milansko lepotico številka ena – katedralo, Duomo di Milano. In ko se človek naveliča velemestnega utripa, mir najde nedaleč stran, na Boromejskih otokih.