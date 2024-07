Umetni podvodni greben v Piranskem zalivu kot oaza za ribe, školjke, rake ...

V nadaljevanju preberite:

Ljubitelji morja, ribiči, potapljači, biologi ... že dolgo poročajo o drastičnih spremembah v morju. Opažajo, da nekatere vrste (rib in drugih organizmov) izginjajo, da so ribiške mreže vse bolj prazne, da v Jadran prihajajo tujerodne ribe in da mora človek na različne načine ukrepati, če želi zavarovati življenje in ravnovesje v okolju. Poleg ribiških in naravnih rezervatov, ki jih zahteva trajnostna politika upravljanja morja, je eden od mogočih ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti tudi postavljanje podvodnih grebenov.

Po svetu so umetni morski grebeni že dolga leta uveljavljena praksa pomoči pri ohranjanju biodiverzitete. Tudi ob italijanski in hrvaški obali jih je nekaj. V ribolovnem rezervatu Piranskega zaliva pa je neprofitni zasebni zavod YouSea iz Portoroža šele letos marca po dolgih letih prizadevanj postavil prvo podmorsko strukturo, ki na 12 metrih globine ponuja zatočišče številnim živim bitjem. Morska oaza, namenjena razvoju trajnostne večtrofične marikulture, je postala nekakšna varna hiša za desetine morskih bitij, hkrati je to raziskovalni laboratorij in inkubator za ribe, rake, školjke in druga bitja.