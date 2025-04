V nadaljevanju preberite:

Leto pred parlamentarnimi volitvami so načrtovanja strategij že globoko v teku – tudi na levici se po naših informacijah pogovarjajo o možnosti skupnega nastopa. A ne le Levica in Vesna, pač pa po naših informacijah v pogovorih sodelujejo tudi lokalne iniciative in župani. Ali bo na koncu res sklenjen dogovor, sogovorniki za zdaj še niso znali oceniti. Prav gotovo pa bo pri tem pomemben dejavnik tudi evropski poslanec Vladimir Prebilič.