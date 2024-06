Svoboda in SD se rešujeta sami, Levica bi se povezala z Vesno

V nadaljevanju preberite:

Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob razglaša zmago leve sredine, predsednik SD Matjaž Han slab rezultat koalicije, nekdanji koordinator Levice Luka Mesec pa posluša tretji evropski neuspeh stranke prekriti s povezovanjem s stranko Vesna, ki je z Vladimirjem Prebiličem dosegla preboj na volitvah in predstavlja novega političnega igralca na polu.

Golobu je rezultat volitev že prinesel praktične težave, saj je bil poleg Irene Joveve izvoljen tudi obrambni minister Marjan Šarec. Premier je dejal, da jih je Šarčeva izvolitev presenetila, zato potrebujejo teden dni, da bodo poiskali njegovega naslednika.

Včeraj so na predsedstvu SD razpravljati tudi o volilnem rezultatu stranke, ki se je stehtala po aferi Litijska in po tem, ko jo je aprila prevzel Matjaž Han. Že kongres je pokazal, da je stranka precej razklana, to pa je bilo mogoče zaznati tudi v stališčih vplivnih članov do nedeljskega rezultata.

Iz kroga Vesne je slišati, da so ponudbo Levice za sestavo skupne liste pred volitvami zavrnili, saj so bili prepričani, da bodo na evropskih volitvah dosegli boljši rezultat kot Levica. To se je tudi zgodilo, Levica je v svojem tretjem neuspešnem naskoku na Bruselj zbrala 4,75 odstotka glasov.