Policijska sindikata s pobudo na ustavno sodišče

Kot je bilo napovedano, sta Policijski sindikat Slovenije (PSS) in Sindikat policistov Slovenije (SPS) prek pravnih zastopnikov na ustavno sodišče vložila pobudo za presojo in ustavnosti vladnega odloka glede pogoja PCT oziroma PC za opravljanje službe.V PSS so zapisali, da je njihov namen, da ustavno sodišče presodi, ali je odlok sploh skladen z ustavo in področnimi zakoni ter ali se zato kot takšen lahko sploh izvršuje.Kot so še poudarili, »podpirajo precepljenost državljanov in tudi ukrepe za obvladovanje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, vendar ne na način, da se kršijo ustavne pravice in da se ustvarja dvom v delovanje pravne države in delitev oblasti«.Uveljavitev takšne nedopustne prakse pomeni, da so lahko v prihodnjih dneh, v obliki samovoljnih oblastnih aktov vlade, »na udaru« tudi druge človekove pravice in temeljne svoboščine, ki zadevajo vse zaposlene oziroma vse državljane. S tem se podira »sistem zavor in ravnovesij« med posameznimi vejami oblasti, žrtve tega pa so zaposleni oziroma državljani.»In prav zato je pomembno razumeti, da je pri varovanju temeljnih vrednot pravne države potrebna enotnost vseh – prav povzročitev neenotnosti, razdora ali delitev ljudi na cepljene in necepljene je, kot kaže, osnovni cilj politične oblasti, da bi se zamaskiral neuspeh pri obvladovanju širjenja bolezni.Po mnenju PSS so tako cepljenim kot necepljenim kršene osnovne človekove pravice, in sicer pravica do odškodnine, pravica do sodnega varstva in pravica do uveljavljanja drugega mnenja, saj vlada cepljenja ni uvedla z zakonom, pa bi ga bila morala.Pri tej problematiki so se našli na istem bregu s SPS, kjer so prav tako prepričani, da vlada z odloki posega v človekove pravice in temeljne svoboščine. »Vložena ustavna presoja vsebuje tudi predlog za nujno zadržanje obeh odlokov ter predlog za nujno in prednostno obravnavo pred ustavnim sodiščem,« so še sporočili.Na generalni policijski upravi so nam pred časom pojasnili (ko je veljal še pogoj PCT, in ne PC), da v policiji spoštujejo veljavne odloke.Pogoj prebolelosti, cepljenja in testiranja (PCT) je obvezen za vse osebe, zaposlene v policiji. O dolžnosti izpolnjevanja pogoja in preverjanju izpolnjevanja so bili javni uslužbenci seznanjeni. Preverjanje tega organizirajo in nadzirajo vodje oziroma oseba, ki jo vodje enote za to pooblastijo.Pripravlja se tudi postopkovnik za izvajanje odloka na ministrstvu za notranje zadeve z organoma v sestavi, ki je v postopku usklajevanja s sindikatoma in notranjimi organizacijskimi enotami na ministrstvu.»Ena glavnih prioritet je vsekakor skrb za varnost in zdravje zaposlenih kot tudi vseh oseb, s katerimi so policisti v stiku ob opravljanju policijskih nalog. Zato si prizadevamo za učinkovito izvajanje vseh preventivnih ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom sars-cov-2 in skupaj s strokovnimi službami MNZ tudi preučujemo najboljšo pot za ureditev izpolnjevanja pogojev PCT. Zaposleni, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolelosti ali cepljenja, bodo opravili samotestiranja na sars-cov-2, in sicer z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na sars-cov-2, ki jih zaposleni prejmejo,« so še dodali.Pogoj PC sicer izpolnjuje dobra polovica javnih uslužbencev ministrstva z organoma v sestavi.