Politico: Boštjančiča ne skrbi zmaga skrajne desnice v Franciji

Slovenija bi lahko sodelovala s skrajno desno francosko vlado, če bi Nacionalni zbor Marine Le Pen zmagal na prihajajočih parlamentarnih volitvah, je po poročanju Politica povedal finančni minister Klemen Boštjančič. Kot je dejal za bruseljski spletni medij, ne vidi problema v morebitni vladi Nacionalnega zbora, saj da so odnosi med finančnimi ministri bolj odvisni od vpletenih osebnosti kot od njihove politične usmeritve. »Z večino finančnih ministrov, ne glede na to, ali so socialistični ali konservativni, se bolje razumem kot s kolegi v lastni vladi,« Boštjančiča citira Politico.

Svetovni trgi so vznemirjeni glede možnosti skrajno desne vlade v Franciji, potem ko je predsednik Emmanuel Macron razpisal predčasne volitve po porazu njegove sredinske stranke na evropskih volitvah. Tudi francoski finančni minister Bruno Le Maire je opozoril, da bi Francija lahko padla v dolžniške težave, če bi zmagala skrajna desnica ali levičarsko zavezništvo. Toda Boštjančič, tako Politico, je nakazal, da napredovanje skrajne desnice na volitvah v evropskem parlamentu ne bo imelo negativnega vpliva. »Ne verjamem, da bodo ... volitve in obračanje političnega pola v desno ... imeli negativen učinek,« je dejal.

Minister je bil podobno prostodušen glede izida predsedniških volitev v ZDA in je izrazil mnenje, da novembrske volitve v primerjavi z evropskim dogajanjem »niso tako pomembne«. »Vsi v Evropi so tako zelo osredotočeni [na] Združene države. Morali bi se osredotočiti samo nase in na to, kako narediti naš proces odločanja učinkovitejši,« je dejal. Ne glede na to, kdo bo predsednik, je ameriška administracija »superučinkovita«, zato »ni tako pomembno, kdo bo zmagal«, besede našega finančnega ministra povzema Politico.