Polnoletni dijaki dobili globe, mladoletni morajo na sodišče

Nove akcije?

Predsednik dijaške skupnosti II. gimnazije Maribor, sicer dijak tretjega letnika, mora 20. aprila na sodišče. Proti njemu in še trem mladoletnim dijakom so namreč policisti Policijske uprave Maribor podali obdolžilne predloge na pristojno okrajno sodišče. Pet polnoletnih oseb je domov dobilo plačilne naloge z globo v višini 400 evrov, je sporočiliz PU Maribor. Vsi so kaznovani, ker so 9. februarja na Trgu svobode v Mariboru zahtevali odprtje šol. Dijaki so bili v zadnjem letu v šoli zgolj mesec in pol.»Danes sem dobil poziv na sodišče. Piše, da sem kršil zakon o nalezljivih boleznih, ker sem šel v drugo občino in zaradi prepovedi zbiranja ljudi. Kljub temu da smo imeli vsi maske in res smo skrbeli za razdaljo,« se dne, ko so zahtevali, da jim odprejo šole, spominja Gosak, ki je na protestu tudi govoril. Dodal je, da policisti niso popisali vseh, ki so bili tam prisotni: »Tam je bilo okoli sto dijakov. Štirje policisti, ki so nas spremljali, so imeli očitno direktivo, da popišejo vse, ki so nosili transparente ali govorili.«Miran Šadl z mariborske policijske uprave je potrdil, da so ugotavljali identiteto devetih oseb, ki so imele transparente »oziroma druge predmete (zastave), s katerimi so jasno izražale namen, to je zbiranje na javnem shodu. S tem so kršili zakon o nalezljivih boleznih, torej začasno prepovedano zbiranje ljudi. Policisti so vsem predočili storjene prekrške in jih seznanili, da bodo polnoletnim po pošti poslali plačilne naloge, proti mladoletnim kršiteljem pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, kot to predpisuje zakon o prekrških.«Gosak trdi, da navedeno ne drži: »Tudi v pozivu za sodišče piše, da nam je bil na licu mesta prekršek predstavljen, kar pa sploh ni res! Nam so samo rekli, da nas popisujejo, ne pa, da sledi kakršna koli kazen ali da gre za kakršen koli prekršek.«iz iniciative Zahtevamo šolo je dejal, da bodo dijakom, ki so prejeli obdolžilne predloge, pomagali s pravno pomočjo in obrambo na sodišču, tistim, ki so dobili globe, pa jih bodo pomagali izpodbijati na sodišču. Kot kaže, so tak način policisti uporabili le v Mariboru, je dejal Podkrajšek: »Protesti so bili povsod, ampak le v Mariboru so targetirali tiste, ki so nosili transparente. To je sicer v času te vlade že značilno, ampak ne bomo pustili, da nas ustrahujejo.«Tudi Gosak pravi, da bo vztrajal: »Grozi mi do 4000 evrov kazni. Ker sem govoril. Ne bom se opravičeval za ta dejanja. Tudi na sodišču se bom trudil dokazati, da smo delovali v skladu s svojimi ustavnimi pravicami. Starši me pri tem podpirajo in so mi tudi rekli, naj se za nič ne opravičujem, ker nisem ničesar narobe naredil.«Dijaki, kot je Gosak, so doma že od sredine oktobra, lansko šolsko leto so zaključili na daljavo. Tudi zato nestrpno čakajo na odločitev vlade v sredo, ko naj bi odločali tudi o tem, da bi se v šolske klopi vrnili tudi dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov. Če se bo vlada odločila drugače in se dijaki v prihodnjih dveh tednih vsi ne vrnejo v šole, v iniciativi Zahtevamo šolo že načrtujejo manjše protestne akcije.