Pomagajo tistim, ki jim sicer nihče ne more

»Roke, ki služijo, so bolj svete od ust, ki molijo.« Rek indijskega guruja krasi steno avle majhne pediatrične bolnišnice v Suvi, glavnem mestu otoške države Fidži. Bolnišnica odpre vrata le vsakih nekaj mesecev in takrat njene prostore za nekaj tednov napolnijo zdravstveni delavci, bolniki in njihovi spremljevalci. Ko odidejo, so vrata vse do naslednjega podobnega obiska zaprta. Novembra letos so bolnišnične sobe in njene operacijske dvorane zasedli mali borci, ki so potrebovali operacijo srca. Ekipa zdravnikov je, da bi jim pomagala, prepotovala pol sveta, v njej pa so bili tudi trije Slovenci. Ekipo je pod okriljem organizacije Healing Little Hearts sestavil eden najboljših otroških srčnih kirurgov v Evropi, dr. Roman Gebauer.