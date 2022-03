Ponudniki iz vse Slovenije ponudili nastanitev za 600 beguncev

Na javni poziv vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov se je odzvalo 153 pravnih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, skupaj pa lahko ponudijo namestitev za okoli 600 beguncev iz Ukrajine. Gre za hotele, hostle in apartmaje, namestitve pa so ponudili po vsej Sloveniji.

V uradu predvidevajo, da bodo pogodbe s ponudniki lahko sklenili v prihodnjem tednu, trenutno pa potekajo pogajanja z njimi. V uradu so pojasnili še, da točni izračuni sredstev, ki jih bodo namenili za nastanitve, še niso možni.

Urad za oskrbo in integracijo migrantov je javni poziv, s katerim je želel pridobiti informacijo o kandidatih, ki bi bili pripravljeni zagotoviti nastanitvene objekte za begunce iz Ukrajine, objavil v začetku marca. V pozivu je pisalo, da morajo nastanitveni objekti obsegati najmanj 20 postelj, kopalnice pa so lahko skupne. Ponudniki morajo zagotoviti tudi možnost pranja oblačil in posteljnine. V vlogi so morali opredeliti tudi vse stroške.