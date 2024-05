Finski kapetan nokavtiral Kosmatince, Tkachuk spravil na kolena Pastrnaka

Hokejisti moštva Florida Panthers so se v drugi tekmi polfinala vzhodne konference NHL oddolžili igralcem kluba Boston Bruins za uvodni poraz. Na domačem ledu so tokrat zmagali kar s 6:1 (0:1, 3:0, 3:0).

Toda Panterji tudi drugega dvoboja niso odprli najbolje, saj so po golu Američana Charlieja Coyla v 13. minuti zaostajali z 0:1. Takšen je bil rezultat tudi po uvodni tretjini. Na začetku druge, v 22. minuti, ga je poravnal Kanadčan Steve Lorentz, kmalu zatem pa je »na sceno pridrsal« finski reprezentant in kapetan ekipe Aleksander Barkov, ki je bil najzaslužnejši, da je zmaga ostala doma. Z dvema zadetkoma (v 30. in 51. minuti) ter dvema podajama je namreč odločilno pomagal jeziček na tehtnici prevesiti na stran Floride.

Za gostitelje so v polno zadeli še Šved Gustav Forsling (40.), Finec Eetu Luostarinen (42.) in nato še z igralcem manj v 52. minuti tudi Kanadčan Brandon Montour. »Dosegli smo, kar smo si želeli,« je pomembno zmago komentiral Barkov, junak tekme, ki jo je zaznamoval tudi zvezdniški pretep med Američanom Matthewom Tkachukom (Florida) in Davidom Pastrnakom (Boston), v katerem je prvi hitro spravil na kolena vrhunskega češkega napadalca.

V drugi tekmi večera so Vancouver Canucks v kanadskem dvoboju po preobratu s 5:4 (0:2, 2:2, 3:0) strli odpor moštva Edmonton Oilers in tako v polfinalu zahodne konference vodijo z 1:0.