Zahtevke rešuje urad za migracije

Policija in upravne enote so do včeraj prejele 2030 vlog ukrajinskih državljanov za priznanje začasne zaščite, ki prebežnikom zagotavlja pravico do nastanitve, zdravstvene oskrbe in dela. Po pripovedovanju bralca, ki je nekaj Ukrajincem pomagal pri postopkih, se zapleta pri konkretnih zadevah.

Niti na upravni enoti, kjer so oddali vloge beguncev, niti v lokalnem centru za socialno delo, niti v klicnem centru, ki ga je vlada vzpostavila za informacije ukrajinskim državljanom, jim niso znali odgovoriti, kam naj se obrnejo glede denarne pomoči. Direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj pojasnjuje, da je urad pravi naslov za pošiljanje zahtevkov.