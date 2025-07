Poplavljenci nočejo žrebati za parcele

V nadaljevanju preberite:

Letušani so po skoraj dveh letih od poplave dočakali trenutek, ko bi vendarle lahko prišli do parcel v braslovških Rakovljah. A novela zakona o obnovi, ki naj bi določila nekatere podrobnosti, je zanje veliko razočaranje. Poslance pozivajo, da rešijo vprašanje komunalnega prispevka, saj ga poplavljenci, ki so že začeli graditi, niso plačali. Pozivajo, naj pristojni omogočijo drugačno razdeljevanje parcel, ne žreb, ter odpravijo desetletno prepoved obremenitve in razpolaganja s temi nepremičninami.

»Še vedno živimo brez pravega občutka varnosti, nekateri izmed nas so ostali brez domov, bodisi zaradi poplav bodisi prenosa lastništva njihovih domov na državo. Zdaj ko naj bi končno začeli postavljati nove temelje, se ukvarjamo z dodatnimi birokratskimi ovirami in zakonodajnimi spremembami, ki nas postavljajo v še slabši položaj,« so zapisali krajani Letuša v protestnem pismu, ki so ga dobili vsi poslanci. Ti bodo novelo zakona o obnovi obravnavali na izredni seji v petek.