Nekateri so šele izvedeli, da morajo zapustiti domove

V nadaljevanju preberite:

Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic je ob skorajšnji drugi obletnici največje naravne nesreče v zgodovini Slovenije ocenil, da so v dveh letih naredili zelo veliko. Med največjimi zalogaji so gotovo nadomestitvene gradnje, na seznamu je 343 objektov, še deset jih je v preverjanju. Čeprav nekateri tudi s pravnimi sredstvi vztrajajo, da ne bodo odšli nikamor, Šefic poudarja, da si stroka ne bo premislila in da z odstranitvami objektov ščitijo življenja ljudi.

Nekateri lastniki objektov so šele pred kratkim izvedeli, da bodo morali zapustiti domove. To so izvedeli, ko so domove že obnovili in dobili tudi že predplačila za obnovo poškodovanih objektov. Teh sredstev jim ne bo treba vračati, je dejal Šefic. Dodal je, da je bilo pričakovano nekaj pripomb, a še vedno manj, kot jih je bilo v prvem paketu: »Nekateri so novo odločitev sprejeli celo z olajšanjem.«