Nekateri apartmaji še vedno dom za poplavljence

Turistični ponudniki, predstavniki občin in vseh, ki se ukvarjajo s turizmom v Zgornji Savinjski dolini in širše, so včeraj na Ljubnem razpravljali o povečanju vrednosti turističnih produktov in storitev oziroma dvigu dodane vrednosti v turizmu ob Savinji. Dobro leto in pol po uničujoči poplavi se turizem vrača v dolino, a vsi čakajo na sanacijo in dodatne informacije, kaj vse se bo urejalo, da se bodo temu lahko prilagodili tudi sami.

Uničujoče poplave avgusta 2023 so odplaknile tudi precejšen del turizma v Zgornji Savinjski dolini, ki je z reko močno povezan. Savinja je bila do poplav namreč ena z ribjim življem najbogatejših rek in zato priljubljena pri ribičih. Poplave so število rib zdesetkale, hkrati pa dodobra spremenile celotno podobo reke, ki jo je v minulih letih spoznavalo tudi vedno več tistih, ki imajo radi aktivnosti na vodi. Čeprav je turizem utrpel precejšen udarec, se situacija počasi izboljšuje, je dejal župan Luč Klavdij Strmčnik: »Problem je, ker infrastruktura še ni urejena. Bomo videli, kakšna bo letošnja sezona, ki se pri nas začne v drugi polovici junija, vrhunec je do septembra. Se pa vpliv poplave pozna, še danes imamo v nekaterih apartmajih, kjer bi bili sicer turisti, poplavljence.«