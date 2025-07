Še nekaj mesecev do dokončne sanacije zajetja

V nadaljevanju preberite:

Poplava avgusta leta 2023 je močno poškodovala magistralni vodovod in vodno zajetje Ljubija, ki sta ključna za preskrbo polovice Šaleške doline oziroma več kot 44.000 prebivalcev. Dve leti po poplavi so zaključili prvo fazo sanacije, do konca leta upajo, da bodo vodovod in zajetje sanirali v celoti. Kakšno je stanje v Šaleški dolini in kaj so v dveh letih naredili, si je včeraj ogledal minister za naravne vire in prostor Jože Novak.

Šoštanjski župan Boris Goličnik je povedal, da je bilo tu največje delovišče v popoplavni obnovi v Šaleški dolini. V tem delu jih čaka še obnova dveh mostov, pa tudi infrastrukture ob zajetju, je povedal Goličnik: »Načrtujemo obnovo ceste, ki je v lasti občine Šoštanj, imamo že pozitivno recenzijo za vodnogospodarske ureditve, čakamo še za cestni del. Ta odsek želimo še v tem letu obnoviti.« Dodal je, da gre skupno za okoli 1,2 milijona evrov vredno investicijo. Velenjski podžupan Janez Melanšek je dejal, da ta vodovod in zajetje nista pomembna le za Šaleško dolino: »Vodo zagotavljamo tudi občinama Braslovče in Dobrna. Ta sanacija je res pomembna, ker smo zdaj lahko prepričani, da ob taki suši, kakršna je bila pred tem deževjem, vemo, da vode v Velenju ne bo zmanjkalo.«