Popravljajo kopališče, ki ga v Piranu uradno ni

Piransko javno podjetje (JP) Okolje je naročilo nujno popravilo mestnega kopališča pred hotelom Piran. Delavci Hidrogradnje popravljajo kopališče, ki uradno to sploh ni. Zato tam niso dovoljeni večji posegi v morje. Na tem in več drugih kopališčih v Piranu nimajo reševalcev, prav tako ne opravljajo monitoringa primernosti kopalnih vod, čeprav se tam poleti kopa na tisoče ljudi. Najbolj turistična občina v državi in JP Okolje na to opozarjata državo že najmanj od leta 2011.

O težavah na piranskih kopališčih poročamo več kot deset let. Zaradi teh se zgražajo hotelirji, sobodajalci, gostinci in še najbolj kopalci, ki krivdo valijo najprej na turistične delavce in župane. Delno imajo prav, morda so bili ti doslej premalo glasni in vztrajni. Na območju med Bernardinom in Fieso se poleti vsak dan kopa nekaj tisoč kopalcev, čeprav tam uradno ni kopališča, ker državnim organom vsa ta leta še ni uspelo dopolniti uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda z obnovljenim seznamom kopalnih voda.

41.000 € bo stala ureditev površine s testnim prodom v morju pred portoroško plažo

JP Okolje je prvo pobudo za dopolnitev dalo julija 2019, januarja 2021 so dobili odgovor z ministrstva, da so začeli postopek obnove seznama. Marca 2022 so objavili nov predlog uredbe, vendar je oktobra 2022 ministrstvo za naravne vire in prostor ustavilo postopek priprave in sprejemanja uredbe. Lani so najprej sporočili, da je potrebno veliko usklajevanj in postopkov, nato so predlog uredbe 4. februarja letos dali v medresorsko usklajevanje, kjer je še zdaj.

Ogledalo

obmorskega turizma

JP Okolje je predlagalo, da se na seznam kopalnih voda uvrsti celotno območje na rtu Seča med kanalom Jernej in kampom Lucija, območje kopališča med portoroškimi skladišči soli Monfort in čolnarno Fakultete za pomorstvo in promet ter celotno območje med Bernardinom in Fieso, kjer je več manjših kopališč: kopališče Fornače, kopališče Riviera, kopališče hotela Piran, Punta, območje pod piransko cerkvijo in kopališče pred hotelom Barbara v Fiesi, ki je sicer najbolj urejeno v Fiesi, a nima statusa kopalnega območja.

Piranski hotelirji si želijo veliko bolj urejeno kopališče, vendar se vsako urejanje začne s papirji. Foto Boris Šuligoj

Ta kopališča so v resnici ogledalo slovenske države in turizma, kljub temu so tudi najbolj zanemarjena in dotrajana. Lastniki hotela Piran si že najmanj deset let prizadevajo urediti kopališče, ki je natanko takšno kot pred 60 leti. JP Okolje v poletnih mesecih skrbi za stopnice in za komaj še primerne prhe.

Letos se je Okolje odločilo, da bo investiralo 18.000 evrov za minimalno zvišanje pomolov in popravilo poškodovanih zidov. »Vsaj za silo bi radi uredili površine, sicer bi morali prepovedati kopanje. Do konca maja bomo zakrpali vse luknje in razpoke v betonu,« je pojasnil direktor JP Okolje Piran Neset Dulai.

Preizkusno polaganje proda

na portoroško plažo

Do konca maja bodo poskrbeli za novost tudi na osrednji portoroški plaži. »V priobalni pas na območju pred drogerijo bomo postavili testno polje približno dvajset krat deset metrov, na katero bomo položili rečni prodec velikosti do treh centimetrov. Takšnega so uporabili že na koprskem kopališču pred Žusterno in so z njim zadovoljni. Na morskem dnu bodo najprej postavili varovalno vrsto večjih skal peščenjaka, da morje proda ne bi odnašalo. Na Morski biološki postaji smo naročili študijo, ali gre za območje zaščitenih morskih habitatov, in pridobili soglasje, da poseg lahko opravimo. Rezultati nadaljnjih opazovanj bodo pokazali, koliko je to okoljsko sprejemljivo in ali lahko podoben poseg izvedemo še na katerem drugem delu morskega dna. Za testni prod v morju bomo namenili 41.000 evrov, dela izvaja družba Soline, pridelava soli,« je povedal Dulai, ki pravi, da se bodo prihodnje leto lotili tudi urejanja kopališča na Punti in naročili idejne načrte za ureditev še treh piranskih kopališč.

Na vprašanje, kdaj bo država dopolnila uredbo o kopalnih območjih, nam z ministrstva za naravne vire in prostor Jožeta Novaka še niso odgovorili. V objavah ministrstva smo našli predlog dopolnitve seznama kopalnih območij, ki je še v usklajevanju. Nanj so dodali: kamp Fiesa, kopalno območje rt Punta – pomol Piran, kopalno območje Fornače, kamp Lucija in rt Seča. Ukinjajo kopalna območja Debeli rtič, Salinera – Pacug in Simonov zaliv – Strunjan.