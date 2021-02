Poslanci danes o razpisu za vpis v visokošolske programe

Razpis za vpis v visokošolske študijske programe včeraj ni bil objavljen, potem ko ga vlada ni obravnavala. So pa pozno sinoči na predlog opozicijskih poslancev na državnozborskem odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide sprejeli amandma k osmemu svežnju ukrepov, po katerem soglasje vlade za razpis ne bi bilo potrebno. Protikoronski zakon in amandma, ki so ga predlagali v Levici, sopodpisali pa so ga v LMŠ, SD in SAB, bodo potrjevali poslanci na današnji izredni seji.je glede razpisa sporočil, da gre za strateški dokument, ki bi ga morala obravnavati tudi vladna odbora. Odbora ga bosta obravnavala danes, vlada pa naj bi razpis obravnavala v četrtek, so včeraj sporočili iz ministrstva za izobraževanje. Morda pa ji ga sploh ne bo treba, če bodo poslanci danes odločili, da soglasje vlade za razpis ni potrebno. Vlada je sicer že lani zaradi epidemije odpravila soglasje vlade k omejitvam vpisa na fakultete.Ker razpisa niso objavili, se je akademska javnost burno odzvala. V peticiji , ki so jo podpisale vse tri javne univerze, sindikati ter druge organizacije in številni posamezniki, so predlagali prav amandma, da razpis ne bi potreboval soglasja vlade: »Državno planiranje v duhu usmerjenega izobraževanja in podobnih preteklih praks, pri čemer bi postavili enačaj med smerjo študija in zaposlitveno kariero, niti v času pred epidemijo ne bi bil ustrezen odgovor na spreminjajoče se razmere na trgu dela.« Peticijo je do zdaj podpisalo več kot 8700 ljudi.