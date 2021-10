Poslanci iščejo odgovore, kdo je na protestih usmerjal policijo

Kot so napovedali, so se danes nekaj po 9. uri zjutraj na sedežu generalne policijske uprave na Litostrojski cesti v Ljubljani oglasili člani Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, saj želijo priti resnici do dna, kdo je pravzaprav poveljeval policiji ob protestih, ki so imeli med drugim za posledico izredno veliko uporabo solzivca.

Komisijo poleg predsednika Matjaža Nemca (SD) sestavljajo še Monika Gregorčič (SMC), Blaž Pavlin (NSi), Rudi Medved (LMŠ) in Primož Siter (Levica).

Razlog za nadzor so informacije, ki so prejšnji teden prišle v medije, da sta se operativnemu štabu, ki je poveljeval posebni policijski enoti na protestih, pridružila kar notranji minister Aleš Hojs in svetovalec predsednika vlade za nacionalno varnost Žan Mahnič. Na policiji so sicer zanikali, da bi jima Hojs ali Mahnič dajala kakšna navodila.

Ker je bil v primerjavi z drugimi protesti odziv policije na kritičnem torkovem protestu pred dvema tednoma precej bolj represiven, se pojavlja vprašanje, ali je šlo res zgolj za strokovne odločitve ali pa je imela pri usmerjanju dela policije besedo (tudi) politika.

Grožnje z ovadbo

Matjaž Nemec je ta konec tedna sicer povedal, da je »predvsem zadnjih 11 protestov zelo izstopa v smislu odzivanja nanje s strani policije, tako da želimo preveriti celo kopico dejstev, seveda v okviru pooblastil, ki jih imamo«.

Generalni direktor policije Anton Olaj je napovedal, da je komisija vljudno vabljena in bodo dobili vse razpoložljive podatke.

A obiska se vendarle vsi niso razveselili. »Upam, da se boš izločil iz pooblaščene skupine, ker si aktivno in globoko povezan s protesti – ti in tvoja stranka SD. Če pa že boš opravil nadzor, ki ne bo vseboval PPU (posebnih preiskovalnih ukrepov, op. p.), te bom ovadil za zlorabo funkcije!« pa je Nemcu sporočil Franc Kangler, državni sekretar na notranjem ministrstvu.