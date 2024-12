Poslanki strankarska kolega javno pojasnjujeta, kaj je vsebina predloga?

Pred več kot dvajsetimi leti, ko je bilo v vrtcih precej manj prostora, kot je bilo otrok, je tedanja oblast uvedla ukrep, ki je med drugim pomagal tistim, ki so morali iskati zasebno varstvo, da so dobili poseben dodatek k otroškemu dodatku. Priznan jim je bil 20 odstotkov višji otroški dodatek (otroški dodatek v osnovi lahko glede na dohodek družine znaša od 24 do 167 evrov na mesec).

Zadnje čase, ko je v državi načeloma dovolj prostora, saj se rojeva manj otrok, so se večkrat vrstili pozivi, da se to 20-odstotno povišanje ukine, saj nima več funkcije, predvsem pa je družbena usmeritev, tudi zaradi socializacije, čim večja vključenost otrok v vrtce.

Prejšnji teden je vlada sprejela izhodišča za spremembo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, s katerim namerava to 20-odstotno zvišanje odpraviti, družine pa bi še naprej prejemale osnovni znesek otroškega dodatka.

Ta predlog je med drugim na svojem javno odprtem facebook profilu komentirala Vesna Leskošek, profesorica na fakulteti za socialne vede, ki je zapisala, da »se je tokratna oblast odločila pogojevati otroški dodatek z obiskovanjem vrtca, seveda ne pri vseh, ampak bo tako pogojevala samo Rome«.

Leskoškova še piše, da je to izrazito rasističen ukrep, diskriminatoren, ker je etnično specifičen. »Najhuje pa je, da je ukrep sprejet zdaj, ko ima MDDSZ v rokah Levica,« je med drugim še komentirala.

Na objavo se je odzval državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan, ki je profesorici na fakulteti za socialno delo med drugim pojasnil, da ne gre za pogojevanje obiskovanja vrtca z izplačilom otroškega dodatka, temveč za ukinitev 20-odstotnega povišanja zaradi neobiskovanja vrtca, predvsem pa, da bo to veljalo za vse in nikakor ne samo za Rome.

Juvan je še zapisal, da so »županski predlogi z začetka leta res pogojevali prejemanje otroških dodatkov v denarju ter njihovo zmanjševanje, če otroci ne bi obiskovali šole ali bi imeli njihovi starši neporavnane račune, a ta predlog nam je na podlagi argumentov, ki jih navajaš, uspelo odbiti«.

Državni sekretar je še dodal, da je ukrep plačevanja dodatka k otroškemu dodatku danes anomaličen, saj je prostora v vrtcih dovolj. Poudaril je, da ukrep ministrstva za delo nima nobene zveze z Romi.

Odgovor Dana Juvana poslanki Levice FOTO: Zajem zaslona

Profesorica Vesna Leskošek je z zelo težkimi besedami komentirala nekaj, kar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razumejo precej drugače. Za nameček pa je zapis profesorice fakultete za socialno delo na svojem facebook profilu poobjavila poslanka Levice Tatjana Greif. Pripisala je še, da je »najhuje od vsega, da je tak ukrep sprejet zdaj, ko je ministrstvo v rokah Levice«.

Objava profesorice Vesne Leskošek, ki jo je delila in komentirala poslanka Levice. FOTO: zajem zaslona

Da ne drži, kar objavlja, sta Greifovi pod objavo nato javno pojasnila tako državni sekretar Dan Juvan kot tudi njena poslanska kolegica Nataša Sukič. Nevpletenemu opazovalcu se pri tem poraja več vprašanj, med drugim, koliko poslanci vedo o pomembnih zadevah, o katerih glasujejo, pa tudi, kako to, da se ne pozanimajo pri kolegih, preden objavijo ostro (in kot kaže neutemeljeno) kritiko na račun lastne stranke.