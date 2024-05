Poslovil se je Danilo Utenkar

V 77. letu starosti se je poslovil Danilo Utenkar, dolgoletni novinarski kolega z Dela. Velik del svoje novinarske poti je opravil kot dopisnik iz Slovenske Bistrice.

Novinarsko pot je začel pri Ptujskem tedniku, nato se je zaposlil na Delu, a delo za časnik za krajši čas prekinil, saj se je zaposlil na občini, kjer je bil zadolžen za družbene dejavnosti in kulturo. Ko se je vrnil na Delo, je nekaj časa delal v gospodarski redakciji, potem pa se ga bodo naši dolgoletni bralci spomnili predvsem kot člana takrat še velike slovenske dopisniške mreže. Poročal je iz svojih domačih krajev – Slovenske Bistrice in okolice.

S pronicljivostjo se je loteval lokalnih tem, posebej rad je imel Kozjansko in z njim kozjansko jabolko, kolegi se ga bomo vedno spominjali po tem, da je uredništvo spomladi obdaril s fotografijami veličastnih velikonočnic. Pa tudi kot enega tistih novinarjev, ki je v uredništvu, katerega člani so bili razkropljeni po vsej Sloveniji, znal povezovati ljudi.

Kot je o svojem kolegu in zelo dobrem prijatelju povedal upokojeni dopisnik iz Murske Sobote Ivan Gerenčer, je bil kljub številnim boleznim, ki so ga pestile v zadnjih letih, poln življenja in ga je še vedno znal zajemati z veliko žlico. Znal pa se je tudi pošaliti na račun kolegov. Gerenčerju se bo za vselej vtisnil v spomin dan, ko je praznoval abrahama, saj ga je Danilo Utenkar obiskal s pihalno godbo, ki ni nehala igrati, dokler se ni prikazal iz hiše.