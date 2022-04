Poslušnost vlade prinaša odlične odnose z Američani

V nadaljevanju preberite:

Pred natanko tridesetimi leti so ZDA, sicer s precej oklevanja, priznale Slovenijo. Za slovensko-ameriške odnose velja, da so boljši v času desnosredinskih vlad. Tudi vlada Janeza Janše ni izjema, saj je v zadnjih dveh letih odnose z najpomembnejšo supersilo znatno okrepila in izboljšala glede na prejšnje levosredinske vlade, ko so ti stagnirali.

Dodaten zagon slovensko-ameriškim odnosom daje tudi ruska agresija na Ukrajino, saj se je Janševa vlada na vseh področjih odločno zoperstavila Rusiji ter se od nje tako politično kot diplomatsko popolnoma ogradila. »Odnosi se na vseh ravneh poglabljajo, zahvaljujoč trdnim temeljem. Prijateljstvo med državama se poglablja,« aktualno stanje komentira slovenski veleposlanik v ZDA Tone Kajzer.