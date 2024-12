Posvet glede izbir predsednice republike šele sredi meseca

Šele sredi oziroma konec prihodnjega mesece je pričakovati, ali bodo poslanci še na januarski redni seji, ki se bo začela 27. januarja, odločali o treh ključnih kadrovanjih, ki že mesece zaposlujejo politiko – to so sodnik Sodišča Evropske unije, guverner Banke Slovenije in varuh človekovih pravic. Če se to ne bo zgodilo, bodo vsa tri mesta začasno izpraznjena.

Aktualnemu guvernerju Banke Slovenije Boštjanu Vasletu se mandat izteče 8. januarja, do imenovanja njegovega naslednika pa bo Banko Slovenije vodil njegov namestnik Primož Dolenc; tudi o njem naj bi v uradu predsednice razmišljali kot o možni izbiri. Kot poroča portal Info360, pa naj bi se odločili za Petro Senekovič, generalno direktorice sekretariata in sekretarko organov odločanja Evropske centralne banke.

O tem pa se bo predsednica republike še posvetovala z vodji poslanskih skupin na srečanju, ki bo predvidoma sredi januarja in ko bodo odprli tudi vprašanje, kdo bo kandidat za varuha človekovih pravic, ki ne potrebuje »le« 46 poslanskih glasov, ampak 60. »Vodje poslanskih skupin so mi zatrdili, da bodo ta moj ožji izbor spoštovali, jaz pa potem seveda njihovega,« je nedavno pojasnila predsednica republike.

Ni sicer skrivnost, da bi si v uradu predsednice republike na funkciji varuha človekovih pravic izmed ducat prijavljenih najbolj želeli videti Katarino Bervar Sternad, direktorico Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, a naj bi poslancem po poročanju omenjenega portala kot možnost ponudila tudi Simono Zavratnik, profesorico na fakultete za družbene vede, in Miho Lobnika, zagovornika načela enakosti.

Vsaj zadnji bi si lahko obetal (vnovično) podporo poslancev NSi oziroma SDS, a vprašanje je, ali tudi podpore Gibanja Svobode, saj jih je razburil z ostro kritiko ob sprejemanju proračunskih dokumentov, ki so njegovemu uradu namenjali (pre)malo sredstev.

A če nihče izmed njih ne bo dobil zadostne podpore, je pričakovati, da se bodo v uradu predsednice republike spet sami lotili iskanja kandidata. A to pomeni, da se bo tudi aktualnemu varuhu človekovih pravic Petru Svetinu mandat pred tem iztekel, to je 23. februarja. Za tem tudi to institucijo vodi njegov namestnik.

Potem ko je prejšnji teden sodni svet le sporočil svoje mnenje glede kandidatov za Sodišče Evropske unije, bo predsednica republike tudi v tem primeru poslancem v izvolitev predlagala kandidata. A ker politika v tem izjemno strokovnem procesu, kjer kandidate preveri še t. i. Odbor 255, praviloma le sledil mnenju stroke, bi jih lahko bilo tokrat tudi več. Sodni svet je med prijavljenimi kot najprimernejše predlagalo ustavnega sodnika Mateja Accetta, predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice Marka Bošnjaka in Damjana Kukovca, sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije.

Če bi izvolili Accetta, bi to sprožilo še proces imenovanja novega ustavnega sodnika.