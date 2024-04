Potrebujemo lastno infrastrukturo za ravnanje z odpadki

Slovenija ima uspešen sistem zbiranja in ločevanja odpadkov – stopnja recikliranja je med najvišjimi v Evropi. Rešiti pa bo treba vprašanje upravljanja preostankov komunalnih odpadkov, se je strinjala stroka na posvetu o trajnostnem ravnanju z odpadki.

Ravnanje z odpadki je mogoče uspešno obvladovati samo s celo paleto rešitev, pri tem pa je treba vključiti vse deležnike v verigi vrednosti. V Sloveniji dobro obvladujemo odpadke na materialni ravni, šepa pa na energetski. »Zakonodaja nas jasno usmerja, kaj moramo v naslednjih letih postoriti na področju ravnanja z odpadki, kakšen mora biti poslovni model. Bistvo pravil, ki se sprejemajo na ravni EU, so krožno gospodarstvo, zmanjševanje CO 2 in trajnost,« je povedal dr. Renato Šarc iz Univerze Leoben v Avstriji na dogodku v soorganizaciji Inštituta za strateške rešitve in mednarodne platforme weTHINK. Prioritete v ravnanju z odpadki so ponovna uporaba, predelava in recikliranje, v ostanku pa je treba izrabiti kalorično vrednost.

V razpravi je Franc Dover iz Gospodarskega interesnega združenja centrov za ravnanje z odpadki Slocero opozoril, da se v Sloveniji s spremembami oblasti spreminjajo prioritete tudi na tem področju, kar panogo močno zaznamuje. Čedalje bolj aktualno je vprašanje, kaj bomo z ostankom odpadkov, saj okoliške države, kamor jih izvažamo, zapirajo meje. Udeleženci so se strinjali, da je v Sloveniji smiselno graditi infrastrukturo, ki bo omogočila termično obdelavo odpadkov, vključno z možnostmi uporabe kot alternativno gorivo.

Vprašanje nacionalne varnosti

Jure Fišer iz Surovine je ravnanje z odpadki označil kot vprašanje nacionalne varnosti in pozval k strokovnemu in odgovornemu obnašanju. »V Sloveniji se dušimo od pomanjkanja vizije, kako upravljati odpadke, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati,« je pristavila Darja Figelj iz Interzera. Sebastijan Zupanc iz Zbornice komunalnega gospodarstva se je strinjal, da država nujno potrebuje lastno infrastrukturo za ravnanje z odpadki v celotni verigi, in ocenil, da je o tem premalo strokovne debate, država naj se resno loti strateško pomembne infrastrukture.

Bernarda Podlipnik z okoljskega ministrstva je opozorila še na težave s podatki zaradi zastarelega sistema za poročanje, ki pa je pred prenovo. »Samo s točnostjo, natančnostjo in zanesljivostjo podatkov je mogoče kreirati politike, sprejemati dobre odločitve,« je poudarila, udeleženci pa so se strinjali z njo, da je pomembno učinkovito in transparentno komunicirati vizijo ravnanja z odpadki državljanom, tudi o pomenu umeščanja termičnih naprav v prostor.

»Želim, da bi stroka in znanje v družbi imela veljavo in ugled, da bi ju znali uporabiti za reševanje okoljskih problemov, in da bi vsaka stroka reševala del, ki spada v njen delokrog,« pa je poudaril Filip Kokalj z mariborske fakultete za strojništvo.