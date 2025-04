Pozivi vladi, naj uredi status stanovanjskih skupnosti

V nadaljevanju preberite:

»Pri inšpekcijskih odločbah zdaj velja nekakšen moratorij, a je nujna sprememba zakonodaje,« je Goran Blaško, direktor Doma na Krasu, opozoril, da so ljudje, ki živijo v stanovanjskih skupnostih v Solkanu in Novi Gorici, še vedno v negotovem položaju, in v skupni izjavi s predstavnicami Inštituta RS za socialno varstvo (IRSSV), PIC in Inštituta 8. marec pozval vlado, naj, kot je obljubila, sprejme ustrezno zakonsko novelo za deinstitucionalizacijo.