Z deinstitucionalizacijo imajo več desetletij spodbudnih izkušenj

V nadaljevanju preberite:

Stanovanjska skupina Val, v središču Kopra, je namenjena ljudem z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju oziroma težavami v duševnem razvoju. Njena posebnost je, da deluje v okviru javnega zavoda, in sicer Centra za socialno delo Južna Primorska. Trenutno v skupnosti prebiva devet uporabnikov, zanje pa skrbijo štirje zaposleni. Težav s sosedi nikoli niso imeli.

»Za hišo vse od leta 2010 plačujemo tržno najemnino, pri pokrivanju stroškov pomagajo tudi donacije,« pove Ines Palčič, vodja programa. Delujejo od leta 2003, z razvojem programa pa so začeli že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. »V tem času smo zamenjali več lokacij, nikoli pa ni bila težava okolica, celo v vasi Truške na koprskem podeželju smo se brez težav vključili v lokalno skupnost,« povzame besedo direktorica južnoprimorskega centra za socialno delo Tjaša Rodman. Namestitev v središču mesta jim odgovarja, saj lahko njihovi uporabniki pridejo peš do pošte, banke in drugih storitev, ki jih potrebujejo; spodbujajo namreč njihovo samostojnost – če pa je treba, jim seveda priskoči na pomoč osebje, ki dela na programu.

Kako poteka vsakdan v Stanovanjski skupini Val? Kakšne so izkušnje uporabnikov in zaposlenih, ki z njimi delajo?