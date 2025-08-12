Pozor, gledanje v sonce lahko vodi v okvaro vida ali slepoto

Četudi bodo danes naše oči zvečer zazrte v nebo, saj bomo lahko opazovali vrhunec meteorskega roja Perzeidov, pa čez dan direktno gledanje v sonce lahko vodi v nepovratno okvaro centralnega vida ali celo v slepoto, opozarjajo iz UKC Ljubljana.

Kot so sporočili, so v zadnjem času na očesni kliniki UKC Ljubljana opazili večje število bolnikov z okvaro centralnega vida, ki nastane zaradi neposrednega gledanja v sonce. Kot so navedli, je večina obravnavnih bolnikov izvajala tako imenovano »solarno jogo«, pri kateri se izvaja neposredno zrenje v sončni vzhod ali zahod.

Zato so opozorili, da je kakršnokoli direktno gledanje v sonce izredno nevarno in lahko vodi v nepovratno okvaro centralnega vida ali slepoto.

Takšno poškodbo imenujejo solarna makulopatija, pri kateri nastane trajna okvara vidnih čutnic v rumeni pegi, opozarjajo oftalmologi iz Očesne klinike UKC Ljubljana.