Pravoslavce mineva potrpljenje, muslimane še ne

Koprska občina v okviru svojega krovnega akta – občinskega prostorskega načrta -, ki naj bi ga sprejeli konec letošnjega leta, obljublja tudi umestitev posameznih verskih objektov. Kje bodo te lokacije, še ni javno znano. Gradnja verskih objektov na zemljiščih, ki sta jih pred leti že kupili Srbska pravoslavna cerkev in slovenska islamska skupnost, pa za zdaj ne pride v poštev.

r

»Ne razumem, zakaj koprski župan nasprotuje gradnji naše cerkve, za katero smo od občine na dražbi kupili zemljišče s točno tem namenom,« je ogorčen koprski paroh Srbske pravoslavne cerkve Dejan Mandić. Pod prejšnjim županom Borisom Popovičem so s pomočjo podjetnika Mladena Milanovića na dražbi kupili 1600 kvadratnih metrov zemljišča med koprsko glavno avtobusno postajo in trgovskim centrom Planet. Pred slabima dvema letoma so zemljišče v skladu s tradicijo pred gradnjo cerkve tudi posvetili, a Popoviča je tik pred tem zamenjal novi župan Aleš Bržan. Ta pa omenjenim cerkvenim načrtom na tistem območju ni bil naklonjen.

Cerkev kot ovira bodoči vpadnici

Bržan je prejšnji teden na seji koprskega občinskega sveta tudi uradno naznanil, da namerava preklicati vse postopke za sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov za širše območje, kjer naj bi umestili tudi pravoslavno cerkev. Deloma zato, ker naj bi se ureditvena območja prekrivala, deloma pa, ker ta lokacija za kakršno koli gradnjo po njegovem ni primerna. Tu bo namreč potekala bodoča mestna vpadnica in vsak nov objekt v tem prostoru naj bi otežil ali celo onemogoči vzpostavitev ustrezne prometne infrastrukture. »Je pa župan vložil zelo veliko truda v to, da bi investitorju omogočil čimprejšnjo gradnjo s ponudbo za menjavo zemljišč na treh različnih lokacijah, izmed katerih je ena v neposredni bližini sedanje lokacije,« so pojasnili v občinski službi za stike z javnostmi. Ob tem so dodali, da nimajo pojasnil, zakaj se je občina tik ob izteku prejšnjega mandata odločila prodati zemljišče, ki ga potrebuje.



Koprskega paroha Dejana Mandića ta razlaga sicer ni prepričala. »Naši nameni so bili jasni od vsega začetka, zakaj so bili za enega župana sprejemljivi, za drugega pa niso več?« izpostavi. Prepričan je, da je območje ob glavni avtobusni postaji povsem primerno za gradnjo cerkve, saj je lahko dostopno, dovolj je parkirišč, prav tako pa ne bi bili moteči za nikogar. Alternativne lokacije, ki jim jih je ponudil župan, pa teh prednosti nimajo, saj se nahajajo znotraj naselij.

Gradila bi tudi islamska skupnost

»Vsekakor nameravamo sodelovati pri pripravi koprskega občinskega prostorskega načrta, saj smo zainteresirani za gradnjo svojega verskega objekta,« je povedal predstavnik Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić. Vprašanje, ali razmišljajo o džamiji, je po njegovem še preuranjeno. Zemljišče s stavbo stare koprske policijske uprave, ki so ga kupili pred tremi leti na dražbi, pa nameravajo nameniti za gradnjo poslovnih prostorov. »Obstoječo stavbo je treba podreti, saj ni varna. Z gradnjo novega objekta pa letos še gotovo ne bomo začeli, saj je epidemija močno prizadela tudi finance naše verske skupnosti,« je dejal. Prav tako še ni mogel odgovoriti na vprašanje, ali bodo nove prostore namenili tudi za verske vsebine. »Recimo, da smo jih kupili kot dobro naložbo,« je pripomnil.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: