V nadaljevanju preberite:

Po novem bo za starejše, invalide, otroke in odrasle, ki se znajdejo v izrednih razmerah, ki so na primer zaradi naravnih nesreč – zadnja takšna izkušnja je bila ob obsežnejših poplavah –, nasilja ali drugih kriznih situacij ostali brez strehe nad glavo, mogoče takoj najti namestitev. Z novelo zakona so zagotovili financiranje prevozov, nazasedenih posteljnih zmogljivosti in storitev namestitve.