Dostojanstvo v starosti ni odvisno samo od denarja

Starejša generacija je pogosto odrinjena na rob družbe in neutemeljeno obravnavana kot družbeni strošek, namesto da bi družba izkoristila njene potenciale, med njimi prenos neprecenljivega znanja in vrednot na mlajše generacije, na podlagi izkušenj in dobrih praks, je temeljno sporočilo posveta Dostojanstvo v starosti, ki je bil včeraj v državnem svetu.

Namen posveta, ki so ga organizirali Komisija državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, Socialna zbornica Slovenije in Univerza Alma Mater Europaea, je opozoriti na nujnost bolj spoštljivega odnosa do starejše populacije, ki čuti, da v naši družbi ni dovolj cenjena in ustrezno zaščitena z vidika zagotavljanja posameznih pravic ter dostopa do storitev javnih služb.

Osebno dostojanstvo predstavlja temeljno spoštovanje in priznavanje vrednosti posameznikov v družbi, ne glede na spol, starost, telesno stanje ali socialni položaj, je spomnila prof. ddr. Mara Ovsenik, predsednica upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije, na posvetu Dostojanstvo v starosti, ki je bil včeraj v državnem svetu.

Realnost pa je precej drugačna od deklarativnih načel. Pri starejših je žal veliko socialne izključenosti, zlorab in nasilja, tako fizičnega, psihičnega kot tudi ekonomskega, so ugotavljali razpravljavci. Mnogi imajo slabe izkušnje z dostopom do javnih služb. Sistem varstva starejših se sooča s pomanjkanjem kadra, preobremenjenostjo zaposlenih in omejenimi finančnimi viri. Ustrezni kadrovski standardi in normativi v zdravstveni negi pa še vedno niso sprejeti.