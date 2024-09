Praznik, ki je prehitel svoje preimenovanje

V nadaljevanju preberite:

Preimenovanje dneva vrnitve Primorske k matični domovini v dan priključitve Primorske k matični domovini, kar so v torek izglasovali poslanci v državnem zboru, se je zgodilo prepozno, da bi že letos lahko obeležili ta praznik pod novim imenom. Prireditev, ki se bo odvila to nedeljo v Vipavi, bo tako še po starem. Na temo preimenovanja primorskega praznika pa bo v ponedeljek zasedal tudi državni svet.

V zvezi s preimenovanjem primorskega praznika je najprej prišlo do zapleta na Občini Vipava, ki bo to nedeljo gostila praznično prireditev. Organizacijski odbor za pripravo proslave se je – glede na skorajšnje novo ime praznika – večinsko odločil, da bo vabil na »priključitev« in ne na »vrnitev« Primorske k matični domovini. Proti temu so sicer protestirali nekateri občinski svetniki. Praznično vabilo je bilo oddano še pred torkovim glasovanjem v državnem zboru, kjer so poslanci spremenili zakon o državnih praznikih in dela prostih dnevih ter besedico »vrnitev« nadomestili s »priključitev«.

Zakaj so bili pobudniki za preimenovanje praznika prepozni za letošnjo obeležitev? Kako pa svojo pobudo za odložilni veto na zakonske spremembe pojasnjuje državni svetnik Branko Tomažič?