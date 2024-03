Ministrstvo: V orožje bo treba vlagati še več in še hitreje

V nadaljevanju preberite:

Na prvi pogled osupljive številke o spektakularnem 3300-odstotnem povečanju uvoza orožja v Slovenijo, ki jih je objavil Stockholmski inštitut za mirovne raziskave Sipri, so posledica zanemarjanja naložb v vojaško opremo v preteklosti in močno poslabšane varnosti v Evropi po začetku vojne z Ukrajino. V orožje bo treba vlagati še več in še hitreje, če bomo želeli nadomestiti zaostanek za preostankom Evrope, napovedujejo na ministrstvu za obrambo.

Glavna vzroka za znatno povečanje obrambnih investicij Slovenije v zadnjih letih sta nezadostno preteklo investiranje v posodobitev Slovenske vojske, ki se je odražalo v izredno majhnem deležu skupnih obrambnih izdatkov za investicije v glavno opremo v preteklem desetletju, ter vojna v Ukrajini, ki je vse evropske države spodbudila k znatni krepitvi prizadevanja na področju obrambe, so nam pojasnili na ministrstvu za obrambo (Mors), ki ga vodi Marjan Šarec.