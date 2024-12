Pred tremi odločitvami: Bo predsednica republike vztrajala pri svojem?

Predsednico republike Natašo Pirc Musar v dobrem mesecu še vedno čakajo tri pomembne kadrovske odločitve – o guvernerju Banke Slovenije, varuhu človekovih pravic in sodniku Sodišča EU. Komu kaže najbolje?

Do ponedeljka mora najprej sporočiti, kaj bo storila, potem ko poslanci niso potrdili nekdanjega predsednika vlade Antona Ropa, njene izbire za bodočega guvernerja Banke Slovenije. Slišati je, da so še vse možnosti odprte: morda bo postopek ponovila, izbrala koga, ki se na poziv ni prijavil, ni pa še povsem izključena niti možnost, da bi upoštevala željo koalicije in v imenovanje predlagala njihovo izbranko Sašo Jazbec, državno sekretarko na ministrstvu za finance.

Še bolj zapletena je kombinatorika pri izbiri kandidata za varuha človekovih pravic, saj ta za izvolitev ne potrebuje le 46, ampak najmanj 60 poslanskih glasov. Med ducat prijavljenimi jasne izbire poslancev ni, največkrat pa se vsaj med prijavljenimi – tudi pri tem bi predsednica republike potencialno izbrala svojega kandidata – omenjata dve imeni, in sicer nekdanje varuhinje za človekove pravice Vlaste Nussdorfer in direktorice Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) Katarine Bervar Sternad. Še posebno zadnja naj bi imela močno podporo v uradu predsednice republike, a vsaj javno bo težko dobila podporo desnih poslancev, zato bi v primeru njenega izbora Nataša Pirc Musar spet tvegala zavrnitev v državnem zboru. Slišati je, da to sicer ni povsem nemogoč scenarij, saj naj bi zaradi pomembnosti funkcij vztrajala pri izboru po njenem mnenju najboljšega kandidata.

Direktorica PIC Katarina Bervar Sternad je tudi prva prejemnica nagrade predsednice republike Nataše Pirc Musar za delo na področju človekovih pravic. FOTO: Jože Suhadolnik

Vsi kandidati naj bi se v uradu sicer že predstavili, a odločitev predsednice republike je mogoče pričakovati šele na začetku prihodnjega leta, pred tem bodo na vrsti tudi še formalna posvetovanja s poslanskimi skupinami.

Pri izbiri sodnika Sodišča EU je ponavadi ključno predvsem mnenje sodnega sveta, ki je kandidature ponovno pretresalo včeraj in jo bo nato predvidoma v kratkem sporočilo uradu predsednice republike. Prijavljena je sicer sedmerica – izstopajo pa sedanji predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Marko Bošnjak, ki se mu bo mandat iztekel prihodnje leto, pa tudi predsednik Ustavnega sodišča RS Matej Accetto, ki bo v kratkem predal funkcijo predsedujočega, ter Damjan Kukovec, sodnik na Splošnem sodišču EU.