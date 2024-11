Blokada, dokler ne bo dogovora na vrhu

V nadaljevanju preberite:

Nataša Pirc Musar mora do konca prihodnjega tedna sporočiti, kako bo nadaljevala postopek iskanja novega guvernerja Banke Slovenije. V dilemi, ali predlagati katerega od preostalih kandidatov, ki so se odzvali na njen javni poziv, iskati kandidate z novim razpisom ali predlagati koga po lastni izbiri, je pomembno eno samo dejstvo – do novega guvernerja ni mogoče priti brez dogovora z Robertom Golobom.

Predsednik vlade v samem postopku imenovanja novega guvernerja Banke Slovenije formalno sicer nima nobene vloge. Ima pa pomembno besedo kot predsednik največje koalicijske stranke, ki kandidatu lahko zagotovi dovolj glasov za izvolitev. Dokler dogovora med Natašo Pirc Musar in Robertom Golobom ne bo, izvolitev novega guvernerja v državnem zboru ni mogoča. Kdo se omenja kot njen možni novi izbor?