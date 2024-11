Poslanci zavrnili favorita predsednice republike Antona Ropa

Po pričakovanjih je na tajnem glasovanju v državnem zboru padla kandidatura Antona Ropa za guvernerja Banke Slovenije. Kljub podpori koalicijskih strank Saši Jazbec je Rop uspel zbrati 24 glasov poslancev, za izvolitev pa bi jih potreboval 46.

Uroš Esih

Poslanci državnega zbora so na tajnem glasovanju odločali o predlogu predsednice države Nataše Pirc Musar za imenovanje Antona Ropa na mesto guvernerja Banke Slovenije. Zanj se je odločila, ker je izmed vseh prijavljenih izkazal največ strokovnih, znanstvenih in vodstvenih izkušenj s področja bančništva, upravljanja in vodenja velikih sistemov, ki jih je pridobil v Sloveniji in v tujini. Na drugi strani pa so koalicijske stranke vztrajale pri podpori Saši Jazbec, državni sekretarki na ministrstvu za finance.

Tajno glasovanje v državnem zboru, ki ga vedno spremlja nekaj negotovosti glede rezultata, saj poslanske skupine težje nadzorujejo glasovanje svojih poslancev, se je razpletlo tako, da je Rop dobil 24 poslanskih glasov, proti njegovi kandidaturi pa jih je glasovalo 45. Od 75 poslancev, ki so glasovali, jih je 6 oddalo neveljavno glasovnico.

Rop je na koncu dobil nekoliko več glasov, kot se je napovedovalo po glasovanju o njegovi kandidaturi na mandatno-volilni komisiji državnega zbora. Takrat so člani komisije z veliko večino zavrnili kandidata predsednice republike. Proti je glasovalo devet poslancev, med njimi sedem poslancev Gibanja Svoboda, poleg njih pa še poslanki SD in Nove Slovenije. Poslanci iz stranke SDS se glasovanja takrat niso udeležili. Za Ropa je glasoval le poslanec madžarske manjšine Ferenc Horvath.

Rezultat glasovanja je seveda takoj sprožil ugibanja, kdo je glasoval za Ropa, če so v koalicijskih strankah trdili, da ga ne podpirajo, Rop, nekdanji član LDS in SDS, pa politično nikakor ni blizu SDS in Novi Sloveniji. Prva je v guvernerski tekmi podpirala aktualnega guvernerja Boštjana Vasleta, druga pa Miha Mihiča iz Delavske hranilnice. Iz Svobode je bilo po glasovanju mogoče slišati špekulacije, da so za Ropa poleg obeh manjšincev, odpadnikov Svobode in nekaj poslancev SD, glasovali predvsem poslanci SDS, da bi s tem pokazali, da je poslanska skupina Svobode razbita in da ne sledi navodilom vodstva.

»Predsednica republike spoštuje odločitev poslank in poslancev. Pri tem pa obžaluje, da kriterij najvišje izkazane strokovnosti ni odločilen pri imenovanjih najodgovornejših funkcionarjev v državi. Pa bi bilo dobro, da bi bil. Če ni, se tako lahko spodbuja negativno selekcijo in odvrača najkompetentnejše kandidatke in kandidate,« so se na rezultat glasovanja odzvali v uradu predsednice republike. K temu so dodali, da se bo pri nadaljnjem postopku ravnala v skladu s 6. odstavkom 37. člena zakona o Banki Slovenije, ki ji nalaga, da v 14 dneh sporoči, kako bo šel naprej postopek izbire guvernerja.

Kot smo že poročali, predsednica republike po padcu Ropa menda ne namerava predlagati Saše Jazbec, tega neuradno niti ne pričakujejo v Svobodi. Če parlament do 8. januarja ne bo imenoval novega guvernerja, bo njegove naloge prevzel namestnik guvernerja in viceguverner Primož Dolenc.

»Najbolje, da tajna glasovanja izvedemo kar preko aplikacije kakšne medijske hiše. Da bomo hitreje prišli do rezultata. Sramota!« pa se je poslanka Svobode Tamara Vonta obregnila ob dejstvo, da so bili rezultati tajnega glasovanja objavljeni na enem od portalov pred uradno razglasitvijo v državnem zboru.