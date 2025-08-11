Predor Karavanke je znova odprt in prevozen v obe smeri

Zastoji nastajajo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in počivališča Barje mimo Kozarij naprej proti Vrhniki, prav tako na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 2,5 kilometra. Prometno informacijski center priporoča izvoz Jesenice vzhod, Lipce, za pot v Kranjsko Goro.

Zaradi nesreč je promet oviran na ljubljanski severni obvoznici, pred uvozom Nove Jarše proti Kosezam, in na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani.

Zastoji so tudi na hitri cesti Škofije - Koper pred priključkom Koper center, Slavček proti Izoli.

Na štajerski avtocesti se promet zgošča pred delovnimi zaporami oziroma med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Kot je že običajno, zastoji nastajajo tudi na cestah Ljubljana - Brezovica, Izola - Strunjan in Lesce - Bled.

Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.