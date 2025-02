Predstavili bodo priložnostno znamko Minke Skaberne

V Knjžnici slepih in slabovidnih Minke Skabrne bodo danes predstavili priložnostno znamko Minke Skaberne, ki je kot druga znamka v seriji Slovenske ustvarjalke izšla 31. januarja. Prva iz te serije je izšla lani, na njej je Josipina Urbančič Turnograjska. V prihodnjih letih bodo na znamkah predstavili še Zofko Kveder, Heleno Vurnik in Luizo Pesjak.

Znamka je izšla v nakladi 25.000. Izdana je v polah po 16 znamk v štiribarvnem ofset tisku, oblikoval jo je Marko Prah. Nominala znamke je D, kar je trenutno 2,06 evra. Za slepe in slabovidne je uvrstitev Minke Skaberne v ozek izbor obrazov za priložnostno znamko, ki ga je Pošta Slovenije poimenovala Slovenske ustvarjalke, vsekakor velika čast, je poudaril Marjo Kapelj z Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS).

»Po drugi strani pa nas ta odločitev niti ne preseneča, saj je z visokimi častmi odlikovana tiflopedagoginja, profesorica, ustanoviteljica knjižnice za slepe in slabovidne in kot predana prostovoljka v ključni meri poskrbela za prepise v brajico slovenskih klasikov od Cankarja dalje in s tem odprla možnosti izobraževalnega, kulturnega in siceršnjega družbenega udejstvovanja slepih in slabovidnih. Pri tem ne gre pozabiti, da je bilo 38 let njenega dela neplačanega.«