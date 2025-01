Za slepe in slabovidne je knjiga okno v svet

V nadaljevanju prberite:

Brajica, sistem šestih dvignjenih pik, ki ga s prsti lahko berejo slepi in slabovidni, je kljub veliki pomembnosti na področjih izobraževanja in zaposlovanja, pa tudi ob pomembni vlogi v čustvenem in psihološkem počutju slepih, pogosto prezrta, njeni uporabi ter razvoju pa je namenjenega premalo denarja, ugotavljajo v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS).

»Potrebujemo konkretne rešitve, zakonodajo in finančne spodbude, ki bodo slepim in slabovidnim zagotovile sistematičen ter nemoten dostop do informacij in priložnosti za polno udejstvovanje,« je v poslanici ob današnjem svetovnem dnevu brajice poudaril Matej Žnuderl, predsednik ZDSSS. »Brajica je več kot le metoda branja in pisanja, pomeni namreč tudi simbol neodvisnosti in enakopravnega vključevanja v družbo.«

Slovenska vlada je na pobudo ZDSSS ter drugih civilnodružbenih organizacij 1. marec razglasila za dan inkluzije.