V nadaljevanju preberite:

Obstajajo različni ukrepi za spodbujanje vključevanja mladih slepih in slabovidnih v družbo, toda stopnja brezposelnosti med njimi je še vedno zelo visoka. V knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne je bila včeraj uvodna konferenca dveletnega mednarodnega projekta Youth Impact, namenjenega krepitvi veščin mladih in spodbujanju organizacij za njihovo zaposlovanje.

V projektu, ki ga sofinancira EU v okviru programa Erasmus+, sodelujejo štiri balkanske države, Hrvaška, Slovenija, Bosna in Hercegovina ter Črna gora, kot zunanji partner pomaga tudi Ciper. Slepi in slabovidni poleg ljudi z duševnimi motnjami ena od najbolj marginaliziranih skupin. V Evropi je zaposlena četrtina slepih in slabovidnih. V Sloveniji je 14 odstotkov brezposelnih invalidov. Razmere za zaposlovanje invalidov niso idealne, se pa izboljšujejo. Delodajalec mora biti odprt, poučen in informiran.