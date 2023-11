Preiskovalna komisija bo zaslišala tudi Kadivnika in Muženiča

Po torkovih in sredinih zaslišanjih je Miha Lamut, predsednik preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov, stopil pred medije.

Povedal je, da je v torek komisija zaslišala namestnika generalnega direktorja Policije Igorja Ciperleja in ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, v sredo pa nekdanjega državnega sekretarja na tem ministrstvu Branka Lobnikarja, nekdanjo in aktualno državno sekretarko istega ministrstva Tino Heferle ter generalno sekretarko vlade Barbaro Kolenko Helbl. Pričanja so bila javna, nobenega dela sej niso zaprli za javnost, je poudaril in ocenil, da so tako spraševanja kot odgovori »potekali korektno«.

Priče so se v večini osredotočale na področje dela, ki so ga ali ga opravljajo oziroma so zanj zadolžene.

»Bilo je zaznanih kar nekaj neposrednih zanikanj sumov političnih pritiskov v časovnem obdobju, o katerem smo govorili,« je dejal Lamut in dodal, da so slišali tudi »nekaj zanikanj dveh predhodnih prič«. Ti sta pred komisijo pričali 23. oktobra. Spomnimo: to sta bila nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav. Po njunih zatrjevanjih naj bi predsednik vlade Robert Golob in njegov ožji krog poskušala vplivati na kadrovanje v Policiji.

Prav tako so lahko na tokratnih zaslišanjih prisluhnili »strokovni obrazložitvi kadrovanja v Policiji, ki je v izključni domeni generalnega direktorja Policije«, kot je poudaril Lamut.

Prostori v DZ rezervirani

Komisija delo nadaljuje, zaslišali bodo še nekaj prič in še naprej pridobivali dokumentacijo.

Potrdil je, da bosta glede na dokazne sklepe, v katerih sta navedena kot priči, pred komisijo pričala tudi direktor Sove Joško Kadivnik in direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič, kdaj, pa Lamut ne ve.

Prostore v DZ je sicer rezerviral za 6. in 8. december. Ali bo seja točno takrat, danes še ni mogel potrditi.

Miha Lamut FOTO: Zaslonski posnetek, vir: spletna stran Gibanja Svoboda

Je pa potrdil, da so od predsednika komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb prejeli poziv, naj z Joškom Kadivnikom in Darkom Muženičem opravijo soočenje. Kako bo to potekalo, še ne more reči.

Včeraj je Lamut na seji odbora za pravosodje »v precej širokem kontekstu«, kot je dejal, že orisal rdečo nit in bistvo današnje seje državnega zbora, namenjene korupciji. Ta je lahko tudi kadrovska, je potrdil.

Sicer pa bo lahko v javnosti »povedal vse«, ko bo nared vmesno poročilo preiskovalne komisije. Pričakuje ga predvidoma spomladi.