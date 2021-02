Premier za zdravstvenega ministra predlagal Janeza Poklukarja

Podporo izrazili SMC, NSi in SNS

Predsednik vladeje za novega zdravstvenega ministra predlagal direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Predlog za imenovanje je že poslal v DZ, je sporočil na Twitterju. »Po uskladitvi v koaliciji oziroma v poslanskih skupinah ima dober kandidat zagotovljeno udobno večino za izvolitev,« je zapisal.Predlog kandidature je premier danes že poslal v DZ in zaprosil, da se v skladu s poslovniškimi določili poskrbi za čimprejšnjo izvedbo aktivnosti, potrebnih za imenovanje novega ministra. Zaslišanje kandidata pred pristojnim parlamentarnim odborom bo predvidoma med sredo in petkom, je za STA pojasnil predsednik DZJanez Poklukar je 2014 je postal vršilec dolžnosti in pozneje direktor Splošne bolnišnice Jesenice, 2019 pa je prevzel vodenje Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. »Janez Poklukar je pri svojem delu postavil visoke standarde ter izkazal visoke vodstvene in strokovne kompetence, prav tako pa tudi odlično poznavanje slovenskega zdravstvenega sistema, njegove prednosti in pomanjkljivosti,« je Janša zapisal v utemeljitvi predloga kandidature, ki jo je danes poslal v DZ.Poklukar je vodenje največje slovenske bolnišnice leta 2019 prevzel odpo njegovem odhodu na mesto zdravstvenega ministra. Pred tem je Poklukar vodil jeseniško bolnišnico, kjer se je zaposlil leta 2013 po zaključku študija na ljubljanski medicinski fakulteti. Po njegovim vodstvom je jeseniška bolnišnica kot edina tudi uradno zaključila sanacijo.Kot je v utemeljitvi še spomnil Janša, se je Poklukar ob prevzemu UKC Ljubljana soočil tako z zahtevnim finančnim položajem bolnišnice, sanacijskimi postopki kot z izzivi, ki so bili posledica naraščajoče epidemije covida-19. »Pod njegovim vodstvom so se z dobro organizacijo, sodelovanjem in poznavanjem problematike uspešno soočili z vsemi zahtevnimi pogoji ter uspeli zagotoviti učinkovito zdravljenje in oskrbo bolnikov. V desetih dneh je vodstvu uspelo zaključiti z obnovo prostorov, ki so se sicer obnavljali že 12 let in jih v najkritičnejših trenutkih predati v uporabo,« je naštel.Poklukar je na Facebooku naslovil svoje sodelavce in jih obvestil, da je danes sprejel premierjevo vabilo in soglašal s kandidaturo za imenovanje na mesto ministra za zdravje. »Odločitev ni bila lahka predvsem zaradi vseh naših skupnih izkušenj v zadnjih dveh letih. Pa hkrati ni bila težka, zaradi vseh priložnosti za slovenski zdravstveni sistem in UKC Ljubljana, ki jih vidim v prihodnosti,« je dodal.Vlada je novega zdravstvenega ministra iskala po decembrskem odhodu stranke Desus iz koalicije, saj je ob tem ministrsko mesto zapustil. Od tedaj je vodenje ministrstva začasno prevzel premier Janša.Poklukarja na čelu zdravstvenega resorja čaka zahtevna naloga obvladovanja epidemije covida-19. Poklukarja na čelu zdravstvenega resorja čaka zahtevna naloga obvladovanja epidemije covida-19. Če bo prepričal DZ, bo 42-letni zdravnik že 20. zdravstveni minister.Predsednika SMC in NSiinpozdravljata predlog premierja Janeza Janše, da DZ za novega ministra za zdravje imenuje aktualnega direktorja UKC Ljubljana Janeza Poklukarja. Izpostavila sta njegove izkušnje, Tonin pa je še navedel, da je to eden od kandidatov, ki ga je predlagala tudi NSi. Podporo mu napoveduje tudi SNS.»Janez Poklukar je odlična izbira in uživa mojo polno podporo,« je na Twitterju navedel Počivalšek. Da je Poklukar dobra izbira, je tvitnil tudi Tonin. »Strokoven in preizkušen v kriznem menedžiranju. Profil, ki ga v danem času in okoliščinah ministrstvo za zdravje potrebuje,« je ocenil predsednik NSi in dodal, da je bil Poklukar eden od kandidatov, ki ga je predsedniku vlade za ta resor predlagala tudi NSi. Podporo Poklukarju je za STA napovedal tudi vodja SNSIz poslanske skupine Desus so sporočili, da bodo pozorno spremljali zaslišanje kandidata za zdravstvenega ministra pred pristojnim parlamentarnih odborom.